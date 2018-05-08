Кількість хворих від отруєння в школі досі зростає. Гройсман вже в Черкасах

Станом на 14:30 до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учні та 2 вчителя. З них 11 дітей перебувають в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

Для надання психологічної допомоги батькам хворих дітей в лікарні організовано роботу психологів ДСНС.

З метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів хіміко-радіологічною лабораторією ДСНС на території школи проведені заміри повітря на вміст небезпечних хімічних речовин. Перевищень вмісту хімічних речовин понад граничнодопустимої концентрації не виявлено (аміак – 0 мг/м3; хлор – 0 мг/м3, сірководень – 0 мг/м3, горючі гази – 0 мг/м3). Рівень кисню в повітрі – 20,9% (при нормі – від 19 до 23%).

Лабораторією Держпродспоживслужби м. Черкаси взято проби води з системи централізовано водопостачання школи та бутильованої питної води для дослідження на вміст небезпечних речовин. (Результати досліджень очікується – до 16 год. 8 травня 2018 року).

З 12 години 8 травня проводиться засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС щодо визначення першочергових заходів з локалізації та ліквідації осередку події, надання допомоги потерпілим.

На місці події координацію дій здійснює мобільна оперативна група ДСНС. На місці події працюють психологи Управління.

Ситуація перебуває на контролі ДСНС. Про це повідомляють у ДСНС України в Черкаській області.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко разом із Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, виконувачем обов'язків міністра охорони здоров’я України Уляною Супрун, київськими та черкаськими медиками, головою ОДА Юрієм Ткаченком наразі перебувають в обласній дитячій лікарні.

– Спілкуємося з дітьми – учнями 8-ої школи, які були зранку госпіталізовані. Їхній стан наразі покращується, – написав у «Фейсбук» Бондаренко.

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