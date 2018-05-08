Через отруєння школярів в Черкасах «Азот» зробив заяву

За інформацією ЗМІ, 8 травня з території Черкаської ЗОШ №8 в результаті отруєння невідомою речовиною було госпіталізовано 53 учні та 2 вчителя.





В зв’язку з цим повідомляємо, що всі технологічні служби та цехи Черкаського ПАТ «АЗОТ» працювали і працюють у штатному режимі. Будь-яких порушень ведення технологічного процесу на підприємстві не було. Гранично допустимі концентрації викидів в атмосферу не перевищувались. До того ж, північний напрямок вітру унеможливлював потрапляння будь-яких шкідливих речовин з боку ПАТ «АЗОТ» в зону забруднення району ЗОШ №8.

Персоналом підприємства проводиться постійний плановий контроль за всіма виробничими показниками.

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