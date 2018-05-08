Гройсман заявив, що контактуючи з отруєними дітьми, нічого не боявся (ВІДЕО)

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та головний медик країни Уляна Супрун прилетіли до Черкас, щоб особисто проконтролювати ситуацію з отруєнням дітей в школі.

Нагадаємо, що зранку, о 9:13 надійшла інформація про те, що на території загальноосвітньої школи № 8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття та почали втрачати свідомість 15 учнів школи (2-9 класи). Всього на лінійці перебувало 424 учні.

Станом на 14:30 до лікувальних закладів м. Черкаси госпіталізовано 53 учня та 2 вчителя. З них 11 дітей перебувають в реанімації в стані середньої важкості, решта в задовільному та легкому стані.

Гройсман сказав, що стан дітей покращується, ситуація під контролем, а служби з’ясовують причини отруєння.

– Перша версія, що відбулося розпилення локальне речовини. Лабораторії працюють. Все в нормі, ніяких додаткових випадків отруєння немає. Ситуацію локалізували і діти в задовільному стані, – сказав Гройсман.

Також він спростував чутки, що відбувся розлив ртуті у військовій частині.

– Жодних таких речовин не виявлено. Я особисто контактував з дітьми і нічого не боюся. Ні на місці, ні в повітрі, ні в воді не виявили шкідливі речовини. Тому вважаємо, що це було локальне розпилення. Аналізи робитимуть в кращих лабораторіях Києва, – сказав Гройсман.

Черкаську ситуацію він не пов’язав з ситуацією на Дніпропетровщині.

– Не пов’язуємо це. Там зовсім інша історія, – сказав Гройсман.

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