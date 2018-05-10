У День Перемоги на Чорнобаївщіни провели власний «військовий» парад

Театралізований парад військової техніки, серед якої були автомобілі та саморобний макет гармати, виготовлений місцевим активістом, директором сільського будинку культури Анатолієм Джулаєм став оригінальною частиною заходів з нагоди 73-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у селі Франківка Чорнобаївського району.

В центрі села біля Обеліска Слави селяни збиралися цілими родинами, аби вшанувати пам’ять загиблих. Смутку урочистостям додавав факт того, що в селі вже не лишилося живих ветеранів далекої війни. Їх почесне місце на святі пустувало. Проте їхні імена згадували із подякою.

- Ми з вдячністю згадуємо тих, хто віддав своє життя за щасливе майбутнє своїх нащадків, - зазначив у своєму виступі присутній на заході Григорій Петрович Душейко, фінансовий директор корпорації «Дніпро», один із засновників СТОВ «Надія». - Нажаль так склалося, що цю знаменну дату ми зустрічаємо із зброєю в руках. Приклад ветеранів додає нам сил та наснаги у нинішній боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет України. Ми господарі на своїй землі, правда за нами. Тож ми знову здобудемо перемогу в ім’я Європейського майбутнього нашої Батьківщини. Нинішні захисники України стали гідними спадкоємцями слави воїнів-визволителів. Нехай нашими неперехідними духовними цінностями, нашими найвищими чеснотами стануть священна пам'ять і глибока повага до тих, хто пройшов страшну і сувору школу війни. Хто в повоєнні роки відбудовував зруйновані міста і села, хто і сьогодні є прикладом любові до Батьківщини, зразком витримки, мудрості й терпіння, щирої віри у щасливе майбутнє нашої незалежної держави.

Привітав жителів села й франківський сільський голова Геннадій Петрович Романенко, зазначивши у своїй промові, що сувора правда війни залишиться в пам’яті нащадків назавжди, і молоде покоління не повинно забувати, якою ціною дісталася ця Перемога.

Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих у Другій світовій війні і тих героїв, які сьогодні віддали своє життя на Сході нашої країни. Під час дійства самодіяльні артисти та учні місцевої школи співали патріотичні пісні. Під музичний супровід бандури у виконанні місцевої юної артистки - студентки Черкаського музичного училища Оксани Стоян проникливо і з душею прочитала вірш про війну Валерія Побиванець – вихователь дитячого садка.

Після мітингу всіх присутніх гостинно частували солдатською кашею та бойовими солдатськими 100 грам, про що потурбувалася корпорація «Дніпро». Присутні щиро дякували організаторам дійства за подарований чудовий настрій та смачне пригощання.

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