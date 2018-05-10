Черкаси прикрасили металевими вказівниками

Цікаві елементи благоустрою з’явилися у центральній частині Черкас. Тут встановили чотири вказівники напрямку та відстані до об’єктів туристичної інфраструктури.



Це відбулося у рамках виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки, повідомляє сайт міськради.

Елементи благоустрою розмістили за такими адресами:

• по бульв. Шевченка біля перехрестя з вул. Смілянською;

• по бульв. Шевченка біля перехрестя з вул. Святотроїцькою;

• по вул. Хрещатик біля перехрестя з вул. Байди Вишневецького;

• по вул. Хрещатик біля перехрестя з вул. Небесної Сотні.

Вказівники складають собою частину системи міської навігації, цільовим призначенням якої є надання жителям і гостям міста достовірної інформації про місцезнаходження того чи іншого туристичного об’єкту (пам’ятки архітектури та інші об'єкти загальноміського значення).

Навігаційні покажчики встановлені як окремий елемент благоустрою, інформація подана українською та англійською мовами з обох сторін стрілок.

– Такі елементи міської інфраструктури поліпшують естетику міського середовища та формують єдину систему орієнтування для жителів та гостей міста. Вказівники зробили з «чорного» металу черкаські майстри. У планах – встановити ще декілька таких покажчиків, – зазначив начальник відділу реклами та дизайну міського середовища Черкаської міської ради Андрій Поліщук.

Заступник міського голови Ігор Волошин наголосив, що міська влада працює над тим, щоб зробити Черкаси містом, привабливим для туристів і комфортним для життя черкасців.

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