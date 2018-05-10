 
реклама

Черкаси прикрасили металевими вказівниками

10 травня 2018, 18:01 Новини Черкас та Черкаської області
Цікаві елементи благоустрою з’явилися у центральній частині Черкас. Тут встановили чотири вказівники напрямку та відстані до об’єктів туристичної інфраструктури.

vkazivnyk3

Це відбулося у рамках виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки, повідомляє сайт міськради.

Елементи благоустрою розмістили за такими адресами:

• по бульв. Шевченка біля перехрестя з вул. Смілянською;

• по бульв. Шевченка біля перехрестя з вул. Святотроїцькою;

• по вул. Хрещатик біля перехрестя з вул. Байди Вишневецького;

• по вул. Хрещатик біля перехрестя з вул. Небесної Сотні.

Вказівники складають собою частину системи міської навігації, цільовим призначенням якої є надання жителям і гостям міста достовірної інформації про місцезнаходження того чи іншого туристичного об’єкту (пам’ятки архітектури та інші об'єкти загальноміського значення).

Навігаційні покажчики встановлені як окремий елемент благоустрою, інформація подана українською та англійською мовами з обох сторін стрілок.

– Такі елементи міської інфраструктури поліпшують естетику міського середовища та формують єдину систему орієнтування для жителів та гостей міста. Вказівники зробили з «чорного» металу черкаські майстри. У планах – встановити ще декілька таких покажчиків, – зазначив начальник відділу реклами та дизайну міського середовища Черкаської міської ради Андрій Поліщук.

Заступник міського голови Ігор Волошин наголосив, що міська влада працює над тим, щоб зробити Черкаси містом, привабливим для туристів і комфортним для життя черкасців.

vkazivnyk

vkazivnyk2

реклама

Коментарі  

 
-1 #5 Пішохід 10.05.2018 23:07
З одного боку - ніби й не погано, а з іншого і козі "понятно", що це один із способів дерибану бюджетних коштів. В місті є більш нагальніші справи, а до погорілого театру можна втрапити і без супер-вказівників на англійській мові. Головне - не поламати ноги на тротуарах.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #4 Шарафутдінов Еркін. 10.05.2018 22:14
За два роки правління йуліного мєра одна позитивна новина. А так суцільний негатив.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-1 #3 ЮЗР 10.05.2018 21:18
Указатель на срачи и мусорки забыли поставить ? Что б туристы фоткались
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #2 Черкасчанин 10.05.2018 20:51
Цитую Толяны там правят бал:
Волошины гибнут за метал.

Вам,альтернатив но одаренным,что ни делай - все не так.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #1 Толяны там правят бал 10.05.2018 18:19
Волошины гибнут за метал.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Черкащанин став віце-чемпіоном світу з історичного середньовічного бою
У Долині троянд відгримів концерт гурту «Тартак»
«Мокро, дико і по-справжньому» - гурт О’Torvald вперше зіграв у Черкасах
Театр
Loading...