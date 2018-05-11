«ОХМАТДИТ» і німці взялися досліджувати масове отруєння школярів у Черкасах

Про це інформує речник ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко.
Наразі у Черкаській обласній дитячій лікарні перебувають 55 учнів.
У відділенні інтенсивної терапії немає жодного потерпілого, стан усіх дітей оцінюється як задовільний.
Загальні симптоми захворювання із яким до лікувального закладу поступили діти та дорослі: нудота, запаморочення, головний біль.
Крім дітей, із аналогічними симптомами до Черкаської обласної лікарні госпіталізовано 4 дорослих (троє вчителів і одна технічний працівник).
Подія сталася 8 травня під час шкільної лінійки в загальноосвітній школі №8 м. Черкаси, вул. Смілянська, 88/2. Постраждалі почали втрачати свідомість, відчували нудоту. Адміністрацією школи була організована евакуація учнів за межі будівлі школи. Загалом на заході перебувало 424 учні та 26 вчителів.
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