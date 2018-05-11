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«ОХМАТДИТ» і німці взялися досліджувати масове отруєння школярів у Черкасах

11 травня 2018, 14:18 Новини Черкас та Черкаської області
У відповідності до доручення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, аналізи щодо ситуації в черкаській школі №8 відібрані з місця події і передані до Київського інституту екології та токсикології, лабораторії токсикології Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» МОЗ України, а також до німецької «Лабораторії Др. Редгера» розташованої у місті Київ.

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Про це інформує речник ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко.

Наразі у Черкаській обласній дитячій лікарні перебувають 55 учнів.

У відділенні інтенсивної терапії немає жодного потерпілого, стан усіх дітей оцінюється як задовільний.

Загальні симптоми захворювання із яким до лікувального закладу поступили діти та дорослі: нудота, запаморочення, головний біль.

Крім дітей, із аналогічними симптомами до Черкаської обласної лікарні госпіталізовано 4 дорослих (троє вчителів і одна технічний працівник).

Подія сталася 8 травня під час шкільної лінійки в загальноосвітній школі №8 м. Черкаси, вул. Смілянська, 88/2. Постраждалі почали втрачати свідомість, відчували нудоту. Адміністрацією школи була організована евакуація учнів за межі будівлі школи. Загалом на заході перебувало 424 учні та 26 вчителів.

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Коментарі  

 
+7 #1 правда 11.05.2018 14:30
Сподіваємося лише на німців.......
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