У ЦВК розглянули скарги черкаських депутатів

11 травня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого до Комісії повторно надійшли скарги Косяка В.П., Скорика М.Г., Цегвінцевої А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловського М.В. разом із доданими до них матеріалами на рішення, дії та бездіяльність Черкаської міської виборчої комісії, вчинені нею з порушенням вимог Законів України "Про місцеві вибори", "Про статус депутатів місцевих рад", а також Порядку організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборівпід час здійснення процедури відкликання депутатів Черкаської міської ради за народною ініціативою.



Вивчивши скарги та додані до них матеріали, Комісія залишила їх без розгляду по суті, оскільки вони подані повторно з невиправленими недоліками, неналежними суб’єктами звернення зі скаргами, до неналежного суб’єкта їх розгляду та з порушенням строків оскарження, встановлених законодавством.

Відділ взаємодії із ЗМІ

Секретаріату Комісії

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