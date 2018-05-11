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У ЦВК розглянули скарги черкаських депутатів

11 травня 2018, 15:11 Новини Черкас та Черкаської області
11 травня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого до Комісії повторно надійшли скарги Косяка В.П., Скорика М.Г., Цегвінцевої А.В., Чорнобіль Т.А. та Шадловського М.В. разом із доданими до них матеріалами на рішення, дії та бездіяльність Черкаської міської виборчої комісії, вчинені нею з порушенням вимог Законів України "Про місцеві вибори", "Про статус депутатів місцевих рад", а також Порядку організації роботи та ведення діловодства у виборчих комісіях з місцевих виборівпід час здійснення процедури відкликання депутатів Черкаської міської ради за народною ініціативою.

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Вивчивши скарги та додані до них матеріали, Комісія залишила їх без розгляду по суті, оскільки вони подані повторно з невиправленими недоліками,  неналежними суб’єктами звернення зі скаргами, до неналежного суб’єкта їх розгляду та з порушенням строків оскарження, встановлених законодавством.

Відділ взаємодії із ЗМІ

Секретаріату Комісії

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Коментарі  

 
0 #2 Демократія 11.05.2018 16:20
Цитую Ха ха:
Полно таких решений ЦВК у них на сайте, а тут ПРАВДу не чем крить.

Мене одне дивує, депутати всюди верещать, що вони воюють з бандою, то чому ТОДІ вони пішли в ті банди та по їх спискам. Йшли в молоді партії з гарною репутатцією, самі б прокладали свій шлях. А так сильно замаралися, що тепер вже не відмиються.
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+2 #1 Ха ха 11.05.2018 15:24
Сколькож бабла отвалли Радуцкий с БПП и бандитами города.

ЦВК обычно на жалобы дает отказ но потом самостоятельно проверяет факты и принимает решения.

Полно таких решений ЦВК у них на сайте, а тут такой жлобский подход.
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