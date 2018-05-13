Виконком не проголосував за дозвіл на організацію торгівлі кавунами в Черкасах

На засіданні виконавчого комітету міської ради 8 травня не підтримали проект директора КП "Черкаські ринки" Тараса Кібала з організації торгівлі баштанними культурами з 18 червня, передає кореспондент vikka.ua.



Голосування з цього питання перенесли на наступне засідання. Відтермінування пов'язане з неправомірним встановленням МАФу для торгівлі квасом на розі вулиць Небесної Сотні та бул. Шевченка.

Члени виконкому дали комунальному підприємству час до кінця доби на прибирання кіоску. В разі виконання цієї умови, питання про торгівлю кавунами буде внесене в порядок денний наступного засідання.

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