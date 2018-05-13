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Виконком не проголосував за дозвіл на організацію торгівлі кавунами в Черкасах

13 травня 2018, 08:04 Новини Черкас та Черкаської області
На засіданні виконавчого комітету міської ради 8 травня не підтримали проект директора КП "Черкаські ринки" Тараса Кібала з організації торгівлі баштанними культурами з 18 червня, передає кореспондент vikka.ua.

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Голосування з цього питання перенесли на наступне засідання. Відтермінування пов'язане з неправомірним встановленням МАФу для торгівлі квасом на розі вулиць Небесної Сотні та бул. Шевченка.

Члени виконкому дали комунальному підприємству час до кінця доби на прибирання кіоску. В разі виконання цієї умови, питання про торгівлю кавунами буде внесене в порядок денний наступного засідання.

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Коментарі  

 
0 #5 язон 13.05.2018 13:59
Цитую Світлана:
Цитую 007:
Схоже на дитячий шантаж якийсь. Якщо не приберуть кіоск, то ми образимось і кавуни ніхто не буде істи в місті. До чого ми котимось з такою владою？

Ні, давайте зас.ремо ціми ларьками все місто! Перетворили обласний центр в свинарник.

В киосках, в отличие от магазинов - продают квас, который похож на квас, и который можно пить без отвращения. И арбузы не всем гражданам домой привозят, и не у всех есть ЧЛЕНОвозы, чтобы везти их за полгорода с рынка.
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0 #4 язон 13.05.2018 13:55
Скажите честно - предложенной взятки от торговцев ЧЛЕНАМ показалось мало. Потому вопрос перенесён - чтобы скидывались ещё раз.
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+1 #3 Світлана 13.05.2018 12:03
Цитую 007:
Схоже на дитячий шантаж якийсь. Якщо не приберуть кіоск, то ми образимось і кавуни ніхто не буде істи в місті. До чого ми котимось з такою владою？

Ні, давайте зас.ремо ціми ларьками все місто! Перетворили обласний центр в свинарник.
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0 #2 Шарафутдінов Еркін. 13.05.2018 11:54
Ранні кавуни усі хімічні. Перевірено практикою. Кавуни слід купувати в кінці липня,серпні. Бережіть своє здоров'я та ваших дітей.
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+2 #1 007 13.05.2018 09:27
Схоже на дитячий шантаж якийсь. Якщо не приберуть кіоск, то ми образимось і кавуни ніхто не буде істи в місті. До чого ми котимось з такою владою？
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