Виконком не проголосував за дозвіл на організацію торгівлі кавунами в Черкасах

Голосування з цього питання перенесли на наступне засідання. Відтермінування пов'язане з неправомірним встановленням МАФу для торгівлі квасом на розі вулиць Небесної Сотні та бул. Шевченка.
Члени виконкому дали комунальному підприємству час до кінця доби на прибирання кіоску. В разі виконання цієї умови, питання про торгівлю кавунами буде внесене в порядок денний наступного засідання.
В киосках, в отличие от магазинов - продают квас, который похож на квас, и который можно пить без отвращения. И арбузы не всем гражданам домой привозят, и не у всех есть ЧЛЕНОвозы, чтобы везти их за полгорода с рынка.
Ні, давайте зас.ремо ціми ларьками все місто! Перетворили обласний центр в свинарник.