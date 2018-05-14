В обласній дитячій лікарні ще перебуває 18 дітей, що отруїлися у школі

Станом на сьогоднішній ранок в обласній дитячій лікарні перебуває 18 дітей, що отруїлися у 8 школі у Черкасах. Про це на обласній селекторній нараді повідомив заступник начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Найдан.

Він зазначив, що ці діти затрималися у лікарні, бо мають супутні патології. Також, за словами фахівця, в обласній дорослій лікарні перебуває троє вчителів. У них теж через отруєння загострились супутні патології. При цьому через отруєння нікого з черкащан в реанімації немає.

Нагадаємо, подія сталася 8 травня під час шкільної лінійки в загальноосвітній школі №8 м. Черкаси, вул. Смілянська, 88/2. Постраждалі почали втрачати свідомість, відчували нудоту. Адміністрацією школи була організована евакуація учнів за межі будівлі школи. Загалом на заході перебувало 424 учні та 26 вчителів.

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