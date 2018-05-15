Між черкаськими школами ділять території

Рішення про розподіл території обслуговування між середніми школами Черкас ухвалено щойно на засіданні виконкому Черкаської міської ради.



Нагадаємо, відповідно до змін законодавства, передбачено, що першокласники ітимуть до школи, яка наближена до фактичного місця їх проживання. Записатися до іншої школи можна буде лише у разі, якщо там залишаться вільні місця.

З огляду на це, престижні школи Черкас прагнули мінімізувати свої зони обов’язкового обслуговування. Виконком пішов їм назустріч.

Як зазначалося під час засідання, нині батьки школярів, які хочуть направити дітей до певної школи, намагаються укладати договори оренди в будинках поблизу школи або навіть і купують там помешкання.

З першого вересня всі першокласники України навчатимуться за єдиною програмою. За словами директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергія Воронова, це стосується і шкіл, які були російськомовними. У тому числі і ЗОШ № 11 м. Черкаси.

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