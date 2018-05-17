Частина депутатів залишила сесію міськради, вважаючи її нелегітимною

Представники БПП і Партії вільних демократів пішли з сесії Черкаської міськради, вважаючи її сьогоднішнє засідання нелегітимним.

Нагадаємо, на початку сесії депутат від БПП Олександр Радуцький оголосив з трибуни, що чотири депутати, відкликані своїми партіями «за народною ініціативою», є нелегітимними. А отже, не можуть брати участі в сесії. Таким чином, сьогоднішнє сесійне засідання є неправомірним.

Тим часом міський голова Анатолій Бондаренко спробував продовжити ведення сесії так, ніби не чув того, що сказав Радуцький. Однак Радуцький та його однодумці почали вимагати перерви. Врешті Бондаренко оголосив перерву у 5 хвилин.

Під час перерви на трибуну піднявся голова ТВК, який зачитав повідомлення ЦВК про відкликання згаданих 4 депутатів.

Відразу після відновлення засідання Олександр Радуцький звернувся до присутнього в залі представника Черкаської місцевої прокуратури з проханням прокоментувати ситуацію.

Представник прокуратури, вийшовши на трибуну, повідомив, що чотири депутати відкликані рішенням своїх вищих партійних органів, а отже, брати участі в сесії не можуть.

Ця заява викликала серед депутатів жваву дискусію, яка іноді пе6реходила в крик, а іноді зводилася на жарти.

Після цього депутат Павло Карась зробив «офіційну заяву про скоєння злочину представником прокуратури», який «вийшов за межі своїх повноважень». Карась попросив Бондаренка звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою «не допустити, щоб організоване злочинне угрупування керувало прокуратурою в Черкасах».

Юрист міськради Олександр Мазур у своєму виступі заявив, що ТВК не має припиняти повноваження депутатів (що є прерогативою вищих партійних органів), а лише оголошує про набуття повноважень іншими депутатами замість тих, що вибули.

Натомість оголошувати нові прізвища суд заборонив. Крім того, зараз важко сказати, чи є партійні органи, які відкликали депутатів, у своїх партіях вищими.

Далі розпочалася дискусія щодо того, чи мають апарат міськради, ТВК, прокуратура трактувати та оцінювати рішення одне одного.

Нарешті міський голова Анатолій Бондаренко нагадав, що питання про відкликання депутатів розглядається «по суті» в суді, який і має поставити крапку в цій справі.

Відтак на пропозицію Павла Карася обговорення було припинене. Сесія триває у складі 24 депутатів – без БПП і ПВД.

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