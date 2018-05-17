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У Черкасах на групу дітей упало дерево

17 травня 2018, 13:09 Новини Черкас та Черкаської області
Четверо дітей у Черкасах госпіталізовано через падіння на них сухого дерева.
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Про це повідомляють у патрульній поліції Черкащини.

Подія трапилася близько 12 години в м. Черкаси по вул. Лесі Українки, 6. Діти 2-го класу Черкаської ЗОШ № 11 з учителями йшли з екскурсії. Кілька дітей вирішили погойдатися на тросі, що був намотаний між деревами. Одначе одне дерево, будучи сухим, впало на дітей.

Четверо дітей госпіталізовано до Черкаської обласної дитячої травматології, попередньо в однієї дитини перелом гомілки, в інших забої та закрита черепно-мозкова травма.

На місці події працює слідчо-оперативна група, інші подробиці встановлюються.

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