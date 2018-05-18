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Поліцейські затримали зловмисників, які вчинили підпал грального закладу в Золотоноші

18 травня 2018, 15:00 Новини Черкас та Черкаської області

Ними виявились троє жителів міста Золотоноша, віком від 32 до 43 років.  Їх затримано згідно зі ст. 208 КПК України та оголошено про підозру.

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Як повідомлялось раніше, 11 травня  цього року, в місті Золотоноша в одному із гральних закладів виникла пожежа. Як з’ясували поліцейські, невідомі особи вкинули в приміщення закладу ємкість з горючою речовиною, від якої зайнялася пожежа, внаслідок чого двоє осіб отримали опіки різного ступеня, а двоє загинуло.

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Враховуючи те, що від рук зловмисників загинули люди, до їх пошуку було залучено кращих співробітників кримінальної полії та слідства Черкаської області. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські протягом декількох днів вийшли на слід зловмисників. Як з’ясували правоохоронці, до підпалу закладу причетні троє місцевих жителів віком від 32 до 43 років.

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Всіх трьох зловмисників затримано. Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили гранату РГД-5 із запалом, металевий штик-ніж, пістолет «Зоракі» з  набоями, дві гладкоствольні гвинтівки з набоями та гвинтівку Токарєва  СВТ-40, магазин до неї та 15 набоїв калібру 7,62 мм.

Зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України, їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та  частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

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