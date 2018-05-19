У Черкасах близько 200 футбольних фанатів улаштували бешкет, - поліція (ВІДЕО)

Масове порушення громадського порядку відбулося на черкаському стадіоні під час матчу черкаської та сумської футбольних команд, інформує прес-служба патрульної поліції Черкаської області.







Перед початком футбольного матчу між командами «Черкаський Дніпро» та «Суми» близько 200 вболівальників розпочали групове порушення громадського порядку. Подія сталася на Центральному стадіоні по вулиці Смілянській, 78.

Фанати вийшли на поле із гучними закликами проти президента корпорації "ФК Черкаський Дніпро" Лашкула. Зривали пакети, штовхнули працівника стадіону, крили всіх нецензурною лайкою, провокували бійку з іншими відвідувачами стадіону.

Сутичку вгамовували 10 екіпажів патрульної поліції, поліцейські тактико-оперативного реагування, працівники Черкаського міського відділу поліції, груп швидкого реагування, ГУНП. Найбільш активних порушників громадського порядку було затримано.

Матч було перервано при рахунку 2:2.

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