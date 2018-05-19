 
реклама

У Черкасах близько 200 футбольних фанатів улаштували бешкет, - поліція (ВІДЕО)

19 травня 2018, 18:53 Новини Черкас та Черкаської області
Масове порушення громадського порядку відбулося на черкаському стадіоні під час матчу черкаської та сумської футбольних команд, інформує прес-служба патрульної поліції Черкаської області.
77460ba30d23468ff083c0878949fbeb

Перед початком футбольного матчу між командами «Черкаський Дніпро» та «Суми» близько 200 вболівальників розпочали групове порушення громадського порядку. Подія сталася на Центральному стадіоні по вулиці Смілянській, 78.

Фанати вийшли на поле із гучними закликами проти президента корпорації "ФК Черкаський Дніпро" Лашкула. Зривали пакети, штовхнули працівника стадіону, крили всіх нецензурною лайкою, провокували бійку з іншими відвідувачами стадіону.

Сутичку вгамовували 10 екіпажів патрульної поліції, поліцейські тактико-оперативного реагування, працівники Черкаського міського відділу поліції, груп швидкого реагування, ГУНП. Найбільш активних порушників громадського порядку було затримано.

Матч було перервано при рахунку 2:2.

32864639_1520875804701000_3055260037237702656_n

реклама

Коментарі  

 
0 #1 Ірина 19.05.2018 20:19
Дивишся на це все і стає якось соромно і неприємно((( Молоді здорові хлопці і, мабудь, же не дурні, а поводяться ... Нащо це все? що вони цим добилися?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Черкаси святковим маршем відзначили День вишиванки
У Каневі сильні духом люди зібралися на фестиваль
Черкащанин став віце-чемпіоном світу з історичного середньовічного бою
Театр
Loading...