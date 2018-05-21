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У Черкасах в ДТП загинула людина, ще двоє - в лікарні

21 травня 2018, 13:16 Новини Черкас та Черкаської області
На виїзді з міста Черкаси, в бік Сміли, водій автомобіля «Лексус», обганяючи «Фольксваген», перетнув подвійну суцільну лінію й виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто ВАЗ-2105. В ДТП, яке сталося сьогодні о 9 годині ранку, загинув водій «Жигулів», чоловік 1960 року народження.

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Про це інформують у патрульній поліції Черкащини.

Інший учасник, 1995 року народження, у лікарні. Також госпіталізовано жінку, 1963 р.н, пасажирку ВАЗу.

Є ще третій учасник ДТП, який не постраждав. Його авто "Фольксваген" - з подряпинами.

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