У Черкасах за підозрою в хабарі затримано державного виконавця

За підозрою в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 1 000 доларів США затримано державного виконавця.



Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Прокуратурою Черкаської області у скоординованій співпраці з працівниками Управління Служби Безпеки України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області 21 травня викрито головного державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, яка вимагала та одержала від жителя Черкащини неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за зняття заборони виїзду за кордон в рамках відкритого виконавчого провадження.

Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання нею в службовому кабінеті обумовлених коштів, які вилучено в ході обшуку.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи щодо повідомлення особі про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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