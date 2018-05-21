 
реклама

У Черкасах за підозрою в хабарі затримано державного виконавця

21 травня 2018, 17:53 Новини Черкас та Черкаської області
За підозрою в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 1 000 доларів США затримано державного виконавця.

SWZW3152

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Прокуратурою Черкаської області у скоординованій співпраці з працівниками Управління Служби Безпеки України в Черкаській області та Головного управління Національної поліції в Черкаській області 21 травня викрито головного державного виконавця Центрального відділу державної виконавчої служби Черкаського міського управління юстиції, яка вимагала та одержала від жителя Черкащини неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів США за зняття заборони виїзду за кордон в рамках відкритого виконавчого провадження.

Зазначену особу затримано в порядку ст. 208 КПК України під час одержання нею в службовому кабінеті обумовлених коштів, які вилучено в ході обшуку.

За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії, вживаються заходи щодо повідомлення особі про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

QFSY7201_1

реклама

Інші матеріали по темі:

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

У Черкаському національному обрали найкрасивішу та найталановитішу студентку (ФОТО)
«Ліга сміху» в Золотоноші: перемогла команда депутатів і чиновників, а Рудик придбав собі золоте суддівське крісло (ФОТО)
Автор балансуючої скульптури в Черкасах на церемонії відкриття розкрив її секрети (ФОТО)
Театр
Loading...