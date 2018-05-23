Звенигородець Кармазін став гетьманом замість Ющенка (ВІДЕО)

Всевелика рада козацтв України в суботу, 19 травня, обрала гетьманом всієї України Юрія Кармазіна, уродженця Звенигородки, колишнього депутата Верховної Ради і лідера Партії захисників Вітчизни.

Про це пише «Лівий берег».

Перші збори цієї ради відбулося в Києві з нагоди 100-річчя української державності.

Кармазін, який є козацьким генералом, змінив на посаді гетьмана третього президента України Віктора Ющенка.

В інтерв'ю телеканалу «Капрі» Кармазін розповів, що українське козацтво перебуває в опозиції до чинної влади і назвав уряд Володимира Гройсмана «безрозсудним», котрий володіє «ілюзією знань»...

«Що ми очікуємо? Ухвалення нової Конституції, зупинки зубожіння народу, встановлення миру, іншого рівня переговорів. Ми нікому не бажаємо зла, ми хочемо припинити смертовбивчу війну», – сказав Кармазін. Колишній депутат від імені козацтва також зажадав провести перепис населення перед виборами і допустити представників громадськості до виборчих комісій.

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