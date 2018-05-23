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Звенигородець Кармазін став гетьманом замість Ющенка (ВІДЕО)

23 травня 2018, 11:21 Новини Черкас та Черкаської області

Всевелика рада козацтв України в суботу, 19 травня, обрала гетьманом всієї України Юрія Кармазіна, уродженця Звенигородки, колишнього депутата Верховної Ради і лідера Партії захисників Вітчизни.

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Про це пише «Лівий берег».

Перші збори цієї ради відбулося в Києві з нагоди 100-річчя української державності.

Кармазін, який є козацьким генералом, змінив на посаді гетьмана третього президента України Віктора Ющенка.

В інтерв'ю телеканалу «Капрі» Кармазін розповів, що українське козацтво перебуває в опозиції до чинної влади і назвав уряд Володимира Гройсмана «безрозсудним», котрий володіє «ілюзією знань»...

«Що ми очікуємо? Ухвалення нової Конституції, зупинки зубожіння народу, встановлення миру, іншого рівня переговорів. Ми нікому не бажаємо зла, ми хочемо припинити смертовбивчу війну», – сказав Кармазін. Колишній депутат від імені козацтва також зажадав провести перепис населення перед виборами і допустити представників громадськості до виборчих комісій.

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Коментарі  

 
-2 #3 стабилизец 23.05.2018 12:21
нищеброды позорные, зато с гэтьманом и прэзыдэнтом, типа без штанов, но в щляпе. :lol:
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+4 #2 Перехожий 23.05.2018 12:19
Ряжені самозванці, а справжні козаки на передовій на Донбасі.
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+6 #1 бывший 23.05.2018 11:59
Генерали песчаных карьеров.
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