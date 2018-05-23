Рятувальники Черкащини отримали шість нових пожежних автомобілів

22 травня у Черкасах за участю Голови Черкаської ОДА Юрія Ткаченка відбулася церемонія передачі сучасної пожежної техніки рятувальникам області. Підрозділи Управління отримали шість нових пожежних автомобілів, п’ять з яких на шасі вітчизняного КРАЗу були придбані за кошти держбюджету та один, на шасі МАN, кошти на який виділила міська рада Черкас.

Виступаючи перед присутніми, Голова Черкаської обласної адміністрації Юрій Ткаченко зазначив:

- Минуло не так багато часу відтоді, як у 2017 році ми отримали ключі від перших чотирьох нових пожежних автомобілів. І ось нове масове надходження сучасної рятувальної техніки до Черкаської області. Ми є свідками позитивних змін реформування, яке проводиться Державою для вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації. Водночас, хочу підкреслити, що не залишаються осторонь питань цивільного захисту населення і місцеві органи влади, якими саме в цьому напрямку за останні роки було реалізовано багато важливих проектів. Останні масштабні надзвичайні події, які були ліквідовані на території області не лише продемонстрували фаховість та самовідданість рятувальників. Вони довели, що альтернативи спільним та злагодженим діям пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та місцевих органів влади немає. Лише розуміння своєї відповідальності перед громадою, помножене на професійні дії фахівців ДСНС і вдосконалення матеріально-технічної бази рятувальних підрозділів, дозволить нам впевнено відповідати на будь-які виклики сьогодення.

У свою чергу, начальник Управління ДСНС Віктор Гвоздь, звернув увагу присутніх на те, що: «Ця техніка, дозволить рятувальникам більше ефективно реагувати на надзвичайні події, професійно виконувати покладені на нас завдання. Сучасні авто відрізняються не лише покращеними технічними можливостями та укомплектованістю сучасним обладнанням і спорядженням, вони мають більш комфортні умови для транспортування особового складу. Усе це, на думку Віктора Михайловича, - важливі фактори і ліквідації надзвичайних подій і складові загального покращення цивільного захисту громадян».

Серед почесних гостей, які ознайомилися із автомобілями та їх технічною комплектацією були також - Голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець, Міський голова м. Черкаси Анатолій Бондаренко, заступник Голови Черкаської обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв та Голова Синодального управління військового духовенства Митрополит Іоанн, який благословив рятувальників та провів обряд освячення транспортних засобів.

Вже завтра, ці пожежні автомобілі будуть поставлені на бойове чергування в пожежно-рятувальних підрозділах Уманського, Чигиринського, Лисянського, Драбівського районів, а також Черкаського гарнізону Управління ДСНС області.

Про це повідомляють у ДСНС України в Черкаській області.

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