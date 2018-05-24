У Черкасах «субсидійний» ажіотаж: щодня - майже тисяча містян із заявами

У громадській приймальні на Шевченка, 307 ажіотаж: щодня майже тисяча жителів міста звертаються за переоформленням документів для житлової субсидії, пише «zmi.ck.ua».



Про це інформують у департаменті соцполітики Черкаської міськради.

За словами заступника директора департаменту Катерини Бінусової, вони утворилися через зміни в порядку призначення житлової субсидії. Через останні зміни до законодавства, що вступили в силу на початку місяця, ряд громадян, які хочуть отримувати субсидії, повинні заново подати документи для перепризначення субсидій.

Для заявників із 1 травня 2018-го призначення субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації (затверджені наказом Міністерством соціальної політики України 02.05.2018 №604. Старі бланки заяв та декларацій з 01.05.2018 не дійсні), якщо у складі домогосподарства є:

• непрацюючі особи працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менше мінімальної заробітної плати;

• внутрішньо переміщені особи (зможуть оформити субсидію без договору оренди житла — лише на підставі заяви і декларації, з зазначенням складу домогосподарства);

• особи, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства (якщо чоловік (дружина) отримувача субсидії або осіб, з урахуванням яких призначалась субсидія, зареєстровані за іншою адресою);

• особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

• особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають (тобто субсидія призначалась на підставі рішення комісії, без врахування до складу сім’ї таких осіб);

• сім’ям, в яких відбулися зміни у складі сім’ї;

• сім’ям, які станом на травень 2018 року мають прострочену понад 2 місяці заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги в сумі, що перевищує 20 неоподаткованих прожиткових мінімумів (340 грн), та не погасять її до червня 2018 року.

Крім того, заяву та декларацію необхідно подати сім’ям, які звертаються за отриманням субсидії на тверде паливо та скраплений газ, і сім’ям, які не отримували субсидію в опалювальний сезон у зв’язку з перевищенням обов’язкового відсотку платежу розміру плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм.

До внесення змін субсидія не призначалась, якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням житлової субсидії без звернення) здійснив купівлю/оплатив послуги на суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

З травня 2018 року на право призначення субсидії також впливає не лише купівля/оплата послуг на суму понад 50 тис. грн, а і набуття в інший законний спосіб (отримання в спадщину, в дар тощо) права власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку на суму 50 тис. грн протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення).

Вказані умови також поширюються на членів сім’ї особи зі складу домогосподарства, яке звернулося за призначенням субсидії.

Крім того, субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:

• загальна площа квартири перевищує 120 кв. м.; індивідуального будинку — 200 кв. м(крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);

• будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у володінні автомобіль, якому менше п’яти років, крім мопеда та автомобіля, наданого органом соціального захисту населення;

• у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, в яких відсутні доходи, або доходи менше мінімальної заробітної плати. Виключенням є особи, які в період за який враховуються доходи, навчалися за денною формою навчання або були зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, або отримували пенсію, стипендію, державну допомогу;

• домогосподарство, має наявну прострочену понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послу або заборгованість з оплати обов’язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У таких випадках субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців із початку такого сезону, в іншому випадку — з місяця, наступного за тим, в якому документально підтверджено сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).

Більшість містян, враховуючи нові вимоги, які запроваджені урядом наприкінці квітня, масово прийшли з заявами на переоформлення житлових субсидій.

Фахівці департаменту роблять все можливе для прийому всіх бажаючих.

Протягом останніх тижнів щоденний прийом громадян сягає близько 800-900 осіб.

Для більш якісного прийому громадян фахівці працюють за зміненим графіком, обідня перерва з 13 до 14 на обслуговуванні громадян – відсутня.

В Громадській приймальні працює електронна черга.

Близько 65 тисяч домогосподарств з понад 280 тисяч населення станом на 1 травня отримували субсидії в м.Черкасах

Щоб підтвердити право на отримання субсидії, черкащани можуть звертатися лише в департамент соціальної політики, що на Шевченка, 307.

реклама