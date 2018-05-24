У гідрометцентрі застерігають від купання в Дніпрі

Останніми днями в регіональних ЗМІ оприлюднювалась інформація щодо цвітіння води річки Дніпро у травні. В обласному гідрометцентрі відреагували на публікації.







«Як відомо, основною причиною “цвітіння” води є надходження у воду біогенів, які сприяють інтенсивному розвитку водоростей. Масовий розвиток фітопланктону сприяє утворенню на поверхні водойм плівок, при злитті яких утворюються так звані “плями цвітіння”. Інтенсивне розмноження водоростей залежить також і від температура води та сонячної радіації», - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеоцентру Віталій Постригань, на сьогодні в природі присутні всі чинники для розмноження діатомових водоростей. У 2018 році через інтенсивне наростання тепла вегетація рослин в природі випереджає звичайні строки на два тижні. За результатами спостережень лабораторії, що досліджує хімічний склад води, присутність в воді азоту амонійного перевищує гранично – допустиму норму рибогосподарського призначення в акваторії м. Черкаси в 1,1 - 1,3 рази. А температура води у Кременчуцькому водосховищі 24 травня на 8 год. ранку вже досягла 20-23°С.

«В зв’язку з початком купального сезону хочемо застерегти про шкідливість діатомових водоростей.

Концентрації клітин цих водоростей екологічно небезпечні. Там, де їх багато, у воді зменшується кількість кисню і збільшується концентрація токсинів. Через що виникають заморні явища (гине риба та інші водні організми). У науковій літературі описані випадки, коли токсична дія мікроводорослів призводила до масової загибелі водоплавних птахів. У людей при отруєнні токсинами синьо-зелених водоростей розвивалась алергія, кон'юнктивіт, порушувались рухальні функції, ускладнювалось дихання. Тому рекомендуємо мешканцям міста Черкас для купання використовувати спеціально відведені місця, слідкувати за поведінкою дітей на воді, застерегти їх про небезпеку при попаданні річкової води в організм», – застерігають в гідрометцентрі.

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