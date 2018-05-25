Зловмисник, який вчинив стрілянину в Черкасах, перебуває у лікарні під конвоєм

Внаслідок надзвичайної події одна людина загинула. Сам нападник був знешкоджений спецпризначенцями поліції.



Учора, близько 18 години, до поліції Черкас надійшло повідомлення про озброєний напад на приміщення одного з місцевих всеукраїнських об’єднань. Згідно з отриманим повідомленням, до будівлі по вулиці Хрещатик в Черкасах увірвався чоловік, в руках якого був пістолет і граната.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, зловмисник зачинився всередині, не висуваючи жодних вимог. Поліція оточила район. Було введено в дію спеціальну поліцейську операцію «Заручник». Найближчий спецпідрозділ КОРД з м. Кропивницький був піднятий по тривозі та направлений до Черкас.

«Почувши звуки пострілів у приміщенні, керівники операції прийняли рішення про проведення активних дій. Начальник поліції Черкащини запропонував себе в якості заручника в обмін на людей, які могли знаходитися у приміщенні. Наблизившись до вхідних дверей, де перебував озброєний злочинець, він за допомогою спецпідрозділу затримав правопорушника», – повідомив Сергій Князєв.

Водночас Голова Нацполіції відзначив грамотність дій правоохоронців, оскільки під час огляду приміщення поліцейські виявили і знешкодили розтяжку, яка складалася з бойової гранати Ф-1: «Якби вона не була своєчасно виявлена, то ті працівники поліції, які проникли в приміщення, загинули б або отримали важкі тілесні ушкодження».

Затриманий правоохоронцями зловмисник наразі перебуває у лікарні під цілодобовим озброєним конвоєм. «Обставини, мотиви, а також те, що спонукало вказаного громадянина вчинити це правопорушення, ми з’ясуємо у найкоротший час.

«Наразі поліція Черкаської області проводить розслідування за ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство. Водночас слідчі врахують фактор захоплення заручників, а також додатковий епізод – встановлення «розтяжки», який кваліфікуватиметься як замах на вбивство працівників поліції», – додав Сергій Князєв.

Департамент комунікації Національної поліції України

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