У Черкасах презентують соціальний фотопроект «Хочу до мами»

Щемливий і при цьому соціальний фотопроект «Хочу до мами» до Дня захисту дітей презентують у Черкасах. Це добірка фотографій, зроблених у дитячих будинках, будинках сімейного типу та інтернатах області з метою привернути увагу до проблеми сирітства в Україні і на Черкащині зокрема та показати варіанти її уникнення.







Відтак, Черкаська обласна газета «Нова Доба» разом із відомим фотографом Олександром Рибалкою та за партнерства з Черкаським обласним центром соціальних служб і за підтримки благодійної організації «Україна і Світ» пропонують поринути у вир дитинства й зазирнути в очі малюків, які прагнуть єдиного – маминого піклування.

– Притулок для найменших, дитячий будинок сімейного типу, Центр матері й дитини та школа-інтернат. Ці установи об’єднує одне – діти, які потребують уваги та любові. Тому спочатку ми запланували цикл публікацій про такі заклади й будинки, а вже згодом, побачивши й оцінивши масштаби матеріалів, зрозуміли, що це має вилитися у щось більше, ніж просто слова і фото, – говорить головна редакторка видання «Нова Доба» Тетяна Очеретяна.

Сама ж ідея втілити в життя безпосередньо фотопроект прийшла журналістці видання Анні Сакун після відвідин черкаського Будинку дитини «Малютка» разом із волонтерами благодійної організації «Україна і cвіт».

– Це мав бути звичайний захід із врученням подарунків від волонтерів малюкам. А, як виявилося, сталося дещо більше – діти настільки щиро нам відкрилися, залюбки позували перед камерою, а довколишня обстановка так і промовляла «Забери мене додому». Та, на жаль, забрати ми могли хіба що їхні світлини з собою, – розповідає Анна. – Тоді, порадившись із редакторкою та фотокореспондентом ми вирішити кожен наступний подібний заклад відвідувати з волонтерами, подарунками та з метою показати світові дві сторони медалі: світ без мами і світ, де батьки дарують любов.

Так журналісти, крім притулку «Малютка», побували у соціальному Центрі матері та дитини у Каневі й у школі-інтернаті для дітей з розумовими та фізичними вадами в Михайлівці Кам’янського району. Відвідали також і дитячий будинок сімейного типу черкаської родини Харченків, які виховують дев’ятьох дітей і розібралися у питаннях соціальної послуги «патронат над дитиною». Всього підготовка до фотопроекту тривала близько двох місяців.

– Найбільше у всьому мене вражали дитячі очі – в них можна було побачити сильну й щиру душу, сміх у перемішку зі слізьми і неймовірне прагнення до життя. Ці дітки, попри все, заслуговують на власну родину, тому я намагався уникати сумних чи негативних кадрів, а показати сирітство без прикрас і щастя тих родин, які взяли дітей до себе, – каже фотограф Олександр Рибалка.

До створення фотопроекту долучився і черкаський краєзнавець Борис Юхно. Він запропонував невеличку добірку історичних світлин, які показують життя дитячого будинку Черкас другої половини 40–50-х років минулого століття.

– Такий собі погляд у минуле на проблему, яка, на жаль, нікуди не зникла з роками, а навпаки – навіть розширилася. Хоча, якщо поглянути на історичні світлини й фотографії сучасних будинків, то можна відзначити прогрес …. – зауважив Борис Юхно.

Так презентація фотопроекту «Хочу до мами» відбудеться у День захисту дітей, 1 червня, у Черкаському обласному краєзнавчому музеї о 16-00. До всього, як і сам проект, презентація матиме і благодійну мету – на ній збиратимуть кошти для придбання соцзакладам необхідних малюкам речей, а також кожен охочий може принести для малят підгузки та іграшки. Тож організатори запрошують усіх небайдужих і відвідати виставку і допомогти дітлахам скоріше «прийти до мами».

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