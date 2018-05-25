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Завтра у Черкасах прощатимуться із загиблим депутатом Гурою

25 травня 2018, 16:00 Новини Черкас та Черкаської області
У суботу, 26 травня, відбудеться прощання із депутатом обласної ради від «Батьківщини», колишнім заступником міського голови Сергієм Гурою.

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Про це сайту «ІнфоМІСТ» стало відомо із власних джерел. Прощання почнеться об 11:00 у Будинку трауру.

Нагадаємо, що 24.05.18 року близько 18:00 надійшов виклик у поліцію, в якому йшлося про невідому особу, що має при собі 2 гранати, пістолет, ймовірно ще боєприпаси та зачинилась в одному з приміщень по вул. Хрещатик 221 у Черкасах.

Пізніше стало відомо, що в будівлі розташований офіс ВО "Черкащани". Всередині відбулася перестрілка. Загиблим виявився екс-заступник мера Черкас, депутат Черкаської облради Сергій Гура. Нападник у лікарні.

Нинішній заступник мера Ігор Волошин зазначає, що Гура був авторитетною людиною та називали його не інакше як "СВ".

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вже звернувся публічно до керівництвоа держави, закликавши навести лад в місті.

«Як міський голова звертатимусь до Президента України, Прем’єр – Міністра та Верховної Ради щодо втручання в ситуацію, що склалася в Черкасах», – заявив Анатолій Бондаренко.

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Коментарі  

 
0 #2 Михайло 25.05.2018 16:32
Мiсячники таких заходiв були б доречнi. I чи допомогае влада пораненому громадянину?
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+5 #1 007 25.05.2018 16:04
Толя знову прапор приспустить?
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