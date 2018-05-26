Неплатника аліментів з Ватутіного «зняли» з поїзда при перетині кордону

Невдалою виявилася перша спроба виїзду за кордон для жителя містечка Ватутіного Черкаської області Олександра, якому вручили повідомлення щодо заборони перетину державного кордону, оскільки чоловік більш ніж два роки не платив аліментів та заборгував своєму маленькому синові 42 тис. грн.

Тож, довелося повертатися додому і йти до виконавчої служби. Як повідомили в ДВС, гроші він виплатив трьома платежами і днями таки поїхав за кордон.

У подібній ситуації опинився і Сергій з Христинівського району, який 6 років не сплачував аліментів на утримання сина і заборгував 53 тис грн. А неплатник з Катеринопільського району, щоб більше не виникало проблем, погасив 50 тисяч боргу та заплатив гроші наперед до листопада 2018 року – повноліття сина.

Загалом, на виконання закону №7277 щодо посилення відповідальності за несплату аліментів, який набув чинності 6 лютого цього року, державними виконавцями області винесено близько 6 тисяч постанов про тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, у праві виїзду за кордон, на користування зброєю та полювання.

– З початку року в області стягнено 44 млн грн аліментів. Близько половини з них – завдяки дії нового закону «Чужих дітей не буває», що свідчить про дієвість законодавчих ініціатив Мін’юсту, – розповідає начальник Головного територіального управління юстиції у Черкаській області Олександр Свіренюк.

Він також зазначив, що Верховною Радою прийнято у першому читанні другий пакет законопроектів Мін’юсту, спрямованих на захист прав дітей та посилення відповідальності батьків, які ухиляються від сплати аліментів, і передбачають накладення пені на суму боргу, позбавлення боржників права брати участь у виборах, обіймати високі державні посади та інші обмеження для злісних неплатників аліментів.

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