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Блогер показав, як охороняють підозрюваного у вбивстві Гури

25 травня 2018, 17:17 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини
Блогер Денис Колесник показав, як охороняють в Третій міській лікарні підозрюваного у вбивстві Сергія Гури, екс-заступника мера Черкас, депутата облради.

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Біля входу в палату чергує декілька поліцейських. Також поліцейські чергують на вулиці. До палати сьогодні не пустили навіть адвоката.

Заходити можуть лише лікарі. Як повідомив під час стріму лікар, стан пацієнта середньої тяжкості і завтра медики визначатимуться, чи виписувати його.

Нагадаємо, що 24.05.18 року близько 18:00 надійшов виклик у поліцію, в якому йшлося про невідому особу, що має при собі 2 гранати, пістолет, ймовірно ще боєприпаси та зачинилась в одному з приміщень по вул. Хрещатик 221 у Черкасах.

Пізніше стало відомо, що в будівлі розташований офіс ВО "Черкащани". Всередині відбулася перестрілка. Загиблим виявився екс-заступник мера Черкас, депутат Черкаської облради Сергій Гура. Нападник у лікарні.

Нинішній заступник мера Ігор Волошин зазначає, що Гура був авторитетною людиною та називали його не інакше як "СВ".

Фото підпис

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вже звернувся публічно до керівництвоа держави, закликавши навести лад в місті.

«Як міський голова звертатимусь до Президента України, Прем’єр – Міністра та Верховної Ради щодо втручання в ситуацію, що склалася в Черкасах», – заявив Анатолій Бондаренко.

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Коментарі  

 
0 #5 NATO 26.05.2018 12:45
Там взагалі то хворі лікуються.
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0 #4 Савр 26.05.2018 06:20
Було б бажання! Приклад Гури був показовим.
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-1 #3 Шарафутдінов Еркін. 25.05.2018 22:09
Цитую Лютий, не тормози!:
А чого там лазять всі, кому не ліньки?!
Лютий, а якщо хтось із цих "блогерів" травоне вбивцю чи ще щось йому зробить - скажеш, що робив все залежне для його охорони?

Я тобі скажу,що туди мало хто пройде. Сфоткати здалеку, можна. А в палату зась. Так що ти не правий. З другої сторони, охорона ефективна в радіусі 25-50 м. Здалеку ніхто не застрахований.
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+13 #2 ЦКВ 25.05.2018 20:44
"...звертатимусь до Президента України, Прем’єр – Міністра та Верховної Ради щодо втручання в ситуацію, що склалася в Черкасах», – заявив Анатолій Бондаренко.
А хто в тих Черкасах головний голова?
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+12 #1 Лютий, не тормози! 25.05.2018 18:09
А чого там лазять всі, кому не ліньки?!
Лютий, а якщо хтось із цих "блогерів" травоне вбивцю чи ще щось йому зробить - скажеш, що робив все залежне для його охорони?
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