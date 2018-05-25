Блогер показав, як охороняють підозрюваного у вбивстві Гури

Блогер Денис Колесник показав, як охороняють в Третій міській лікарні підозрюваного у вбивстві Сергія Гури, екс-заступника мера Черкас, депутата облради.



Біля входу в палату чергує декілька поліцейських. Також поліцейські чергують на вулиці. До палати сьогодні не пустили навіть адвоката.

Заходити можуть лише лікарі. Як повідомив під час стріму лікар, стан пацієнта середньої тяжкості і завтра медики визначатимуться, чи виписувати його.

Нагадаємо, що 24.05.18 року близько 18:00 надійшов виклик у поліцію, в якому йшлося про невідому особу, що має при собі 2 гранати, пістолет, ймовірно ще боєприпаси та зачинилась в одному з приміщень по вул. Хрещатик 221 у Черкасах.

Пізніше стало відомо, що в будівлі розташований офіс ВО "Черкащани". Всередині відбулася перестрілка. Загиблим виявився екс-заступник мера Черкас, депутат Черкаської облради Сергій Гура. Нападник у лікарні.

Нинішній заступник мера Ігор Волошин зазначає, що Гура був авторитетною людиною та називали його не інакше як "СВ".

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вже звернувся публічно до керівництвоа держави, закликавши навести лад в місті.

«Як міський голова звертатимусь до Президента України, Прем’єр – Міністра та Верховної Ради щодо втручання в ситуацію, що склалася в Черкасах», – заявив Анатолій Бондаренко.

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