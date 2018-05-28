Підозрюваному у вбивстві депутата в Черкасах обрали запобіжний захід

До Соснівського райсуду підозрюваного доставили просто з Третьої міської лікарні в касці і бронежилеті.
Своє провини він не визнав. Адвокат виступив проти тримання під вартою підзахисного.
Головний лікар Третьої міської лікарні оцінив стан підозрюваного як задовільний.
Нагадаємо, ввечері 24 травня у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". Інцидент трапився під час нападу на офіс партії "Черкащани". Згодом стало відомо, що підозрюваним у вбивстві Гури є його колишній охоронець Микола Гончар.