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Підозрюваному у вбивстві депутата в Черкасах обрали запобіжний захід

28 травня 2018, 18:29 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини
Підозрюваного у вбивстві депутата облради у Черкасах Сергія Гури взяли під варту. Миколі Гончару було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці, тобто до 22 липня, інформує 1tv.com.ua
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До Соснівського райсуду підозрюваного доставили просто з Третьої міської лікарні в касці і бронежилеті.

Своє провини він не визнав. Адвокат виступив проти тримання під вартою підзахисного.

Головний лікар Третьої міської лікарні оцінив стан підозрюваного як задовільний.

Нагадаємо, ввечері 24 травня у Черкасах було вбито Сергія Гуру, депутата обласної ради від "Батьківщини". Інцидент трапився під час нападу на офіс партії "Черкащани". Згодом стало відомо, що підозрюваним у вбивстві Гури є його колишній охоронець Микола Гончар.

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