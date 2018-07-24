Черкаським тролейбусникам додадуть ще 17 млн грн

Фінансовий план КП “Черкасиелектротранс” скоригують на 17 млн грн.

Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет, повідомляє «ІнфоМІСТ».

За словами директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергія Танюка, необхідність корегування виникло через підвищення тарифів на електропостачання (з початку року – на 9,4%, з 1 квітня – на 6%).

Крім того, на рівні Києва було ухвалено рішення про підвищення заробітної плати на 32,2%.

Нагадаємо, на тролейбусах КП ”Черкасиелектротранс” проводилося обстеження пасажиропотоку з залученням працівників підприємства, структурних підрозділів, депутатів Черкаської міської ради та членів громадських організацій.

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