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Черкаським тролейбусникам додадуть ще 17 млн грн

24 липня 2018, 10:41 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини

Фінансовий план КП “Черкасиелектротранс” скоригують на 17 млн грн.

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Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет, повідомляє «ІнфоМІСТ».

За словами директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергія Танюка, необхідність корегування виникло через підвищення тарифів на електропостачання (з початку року – на 9,4%, з 1 квітня – на 6%).

Крім того, на рівні Києва було ухвалено рішення про підвищення заробітної плати на 32,2%.

Нагадаємо, на тролейбусах КП ”Черкасиелектротранс” проводилося обстеження пасажиропотоку з залученням працівників підприємства, структурних підрозділів, депутатів Черкаської міської ради та членів громадських організацій.

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Коментарі  

 
+7 #1 Жеребець! 24.07.2018 11:33
:lol: А якість самого транспорту поліпшиться?, чи так і будуть ці ржаві шкарабани колесити по Черкасах. Ці тролейбуси давно відслужили свій ресурс а вони ще досі їздять. Госпаде коли ви вже насититесь і почнете щось по справді робити дільне а не імітувати процесс роботи. Кляті хапуги і грабіжники державного бюджету.
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