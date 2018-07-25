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Керівника сектора черкаського Держагентства водних ресурсів України впіймали на хабарі (ФОТО)

25 липня 2018, 15:04 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини
За результатами досудового розслідування Черкаською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно  завідувача сектора у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

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Установлено, що вказаний службовець висловив представнику сільської ради прохання надати неправомірну вигоду за безперешкодне погодження проекту землеустрою про відведення земельної ділянки комунальної власності для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного фонду в одному з сіл Шполянського району.

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У подальшому, 18.05.2018 обвинувачений одержав у службовому кабінеті грошові кошти в розмірі 6 тис. грн., після чого його затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.

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Довідково: за вчинене службовій особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба  прокуратури Черкаської області.

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Коментарі  

 
+1 #8 Халепа 26.07.2018 10:50
Поакуратнєй треба буть з хабарями. Вже б ввели якісь курси для чинуш по правильному взятті хабарів, а то багато проколів. 26 років не ловили на хабарях, а це поперло- ну майже щотижня.
Поакуратнєй, так же ніякого маєтка не збудуєш, тьощі Лексуса не купиш, жінці хатинку на Кіпрі.
Поакуратнєй.
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+3 #7 Ван Гог 26.07.2018 08:36
Підстава 100%...))) 6 тисяч гривень, це якраз та сума з якої починається - корупція...))) Шкода чоловіка, мороки не обереться...За таке треба мінтів саджати років на 20-ть, щоб людям життя не псували і х..нею не займалися...ДЕ ДІАМАНТОВІ ПРОКУРОРИ,,,АУ, ,,СЛУЖИТЕЛІ ФЕМІДИ,,,ДЕ ЗАЙЦЕВА вбивця шістьох людей, де Ляшко що виграє в лотареї, де Розенблат і його бурштин, де Ротердам+ і т.д.І смішно і плакати хочеться, що ж з такою роботою органів нас чекає далі...
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+1 #6 Чорнобаївець 25.07.2018 21:04
харе прикалуваться.
Через недоїдання й зубожіння віддалась.
А може це Роксолана-2.
Тоді капєц Британії.
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+1 #5 Чорнобаївець 25.07.2018 20:02
Шо не день - то беруть "шишку" з полічним.
А сидять тільки лохи.
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+2 #4 А не проще ли будет? 25.07.2018 19:28
Огласить совсем небольшой список всех тех оставшихся черкасских службовців і владців, кого ещё, по простой случайности, до сегодня не впіймали на хабарі?
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+9 #3 Чорнобаївець 25.07.2018 18:25
Цитую Секретар:
6000 гривень? Смішно. У Свидівку сільський голова брала 200000 доларів і до суду ніяк не може дойти... петляє. Так що не смішіть людей розкажіть про кінцевий результат якої небудь подібної справи.

Ні, саме на таких ніщебродах і робиться показник.
Може й сісти.
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+7 #2 Секретар 25.07.2018 17:40
6000 гривень? Смішно. У Свидівку сільський голова брала 200000 доларів і до суду ніяк не може дойти... петляє. Так що не смішіть людей розкажіть про кінцевий результат якої небудь подібної справи.
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+5 #1 Чорнобаївець 25.07.2018 17:06
Ну йому запалатили.
Тепер він заплатить.
І шо?
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