Керівника сектора черкаського Держагентства водних ресурсів України впіймали на хабарі (ФОТО)

За результатами досудового розслідування Черкаською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно завідувача сектора у Черкаській області Державного агентства водних ресурсів України, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Установлено, що вказаний службовець висловив представнику сільської ради прохання надати неправомірну вигоду за безперешкодне погодження проекту землеустрою про відведення земельної ділянки комунальної власності для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного фонду в одному з сіл Шполянського району.

У подальшому, 18.05.2018 обвинувачений одержав у службовому кабінеті грошові кошти в розмірі 6 тис. грн., після чого його затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.

Довідково: за вчинене службовій особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

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