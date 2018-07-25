Керівника сектора черкаського Держагентства водних ресурсів України впіймали на хабарі (ФОТО)

Установлено, що вказаний службовець висловив представнику сільської ради прохання надати неправомірну вигоду за безперешкодне погодження проекту землеустрою про відведення земельної ділянки комунальної власності для рибогосподарських потреб за рахунок земель водного фонду в одному з сіл Шполянського району.
У подальшому, 18.05.2018 обвинувачений одержав у службовому кабінеті грошові кошти в розмірі 6 тис. грн., після чого його затримано в порядку ст. 208 КПК України працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та слідчими Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області під процесуальним керівництвом Черкаської місцевої прокуратури.
Довідково: за вчинене службовій особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.
Поакуратнєй, так же ніякого маєтка не збудуєш, тьощі Лексуса не купиш, жінці хатинку на Кіпрі.
Поакуратнєй.
Через недоїдання й зубожіння віддалась.
А може це Роксолана-2.
Тоді капєц Британії.
А сидять тільки лохи.
Ні, саме на таких ніщебродах і робиться показник.
Може й сісти.
Тепер він заплатить.
І шо?