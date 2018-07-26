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«Це був довгоочікуваний малюк»: подробиці про сім’ю, яка загинула в черкаській ДТП (ФОТО)

26 липня 2018, 13:07 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини
24 липня у Черкасах внаслідок жахливої ДТП загинула сім’я місцевого поліцейського Олександра Коровіна. 27-річна дружина Ірина переходила дорогу по пішохідному переходу разом із 4-річним сином Андрійком. В цей час "BMW" врізався у "Fiat", який відкинуло прямо на матір з дитиною.

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Друзі загиблих розповіли, що чоловік Ірини, інспектор обласного управління Національної поліції, в цей момент знаходився на службі недалеко від місця події, пише OBOZREVATEL.

"Він не знав, що в ДТП потрапила його дружина з сином. Але почувши про аварію, яка сталася на ділянці поруч з місцем його роботи, тут же почав дзвонити дружині. Але трубку ніхто не брав. Уже пізніше Олександр дізнався, що загинули Іра і Андрійко", – розповів один із друзів Олександра, який попросив не називати його.

Співрозмовник додав, що жінка з дитиною, швидше за все, йшли до матері, яка жила в цьому районі.

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"Повірити не можу в те, що трапилося. Іра і Саша були чудовими батьками, Андрійко був у них довгоочікуваною дитиною. Не хочу сказати, що батько з матір'ю з нього порошинки здували, але вони дуже любили хлопчика і приділяли йому багато уваги", – розповів співрозмовник.

Черкащанка Руслана – продавчиня в магазині неподалік місця трагедії – у розмові з кореспондентом vikka.ua згадує: звук від удару авто був жахливим. Але ще страшніше – коли покупці сказали, хто саме загинув під колесами.

"Ми водили дітей на один дитячий майданчик. Такий хлопчик був цей Андрійко, як сонечко! Я до останнього сподівалась, що це якась помилка, – розповідає жінка. – Кажуть, що батько коли прибіг на місце події, не одразу розпізнав свою родину, обоє були понівеченими та в крові. А коли розвернув тіло дружини до себе… Люди ридма ридали від тієї моторошної картини".

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Надія – працівниця дитячого садочка "Теремок", який відвідував покійний Андрійко – розповідає, весь колектив шокований трагічною подією. Жінка згадує: хлопчик недовго ходив до садка, бо часто хворів.

"Але він всім запам’ятався: такий лагідний веселий зайчик був… Нелюда, який позбавив життя такої дитини, обов’язково мають покарати! Не повинна така жахлива трагедія залишатись безкарною".

Прощання з Ірою та Андрійком, які загинули в моторошному ДТП, відбудеться попередньо завтра о 12:30 в Будинку трауру, повідомила речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

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