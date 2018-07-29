Майже півсотні дорожніх об’єктів ремонтують нині на Черкащині

Про це сказав заступник голови обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв.
– В області оголошено на сьогодні 142 пропозиції щодо ремонтних робіт – на загальну суму 413,3 млн грн. З них відбулося 106, – говорить заступник голови. – Зауважу, тендерні процедури на проведення ремонтів та експлуатаційне утримання автомобільних доріг здійснює на електронному майданчику державних закупівель ProZorro ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області».
Хід робіт можна переглянути на карті, розробленій Департаментом інфраструктури Черкаської ОДА.
Про це повідомляє прес-служба ОДА.
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