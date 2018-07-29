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Майже півсотні дорожніх об’єктів ремонтують нині на Черкащині

29 липня 2018, 14:30 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини
Нині в області на 45 дорожніх об’єктах триває поточний середній та дрібний ремонт. Зокрема, ямковий виконали вже на 20,9 тис. кв. м та відновили більше 56 тис. кв. м. дорожнього покриття.

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Про це сказав заступник голови обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв.

– В області оголошено на сьогодні 142 пропозиції щодо ремонтних робіт – на загальну суму 413,3 млн грн. З них відбулося 106, – говорить заступник голови. – Зауважу, тендерні процедури на проведення ремонтів та експлуатаційне утримання автомобільних доріг здійснює на електронному майданчику державних закупівель ProZorro ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Черкаській області».

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Хід робіт можна переглянути на карті, розробленій Департаментом інфраструктури Черкаської ОДА.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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Коментарі  

 
0 #1 Толя бампер 29.07.2018 16:06
ребята це геноцид. А не ремонт.
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