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Черкасець у гаражі організував підпільне виробництво підакцизних товарів

28 липня 2018, 23:03 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини

В ході проведення операції «Акциз-2018» та розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров’я людей, незаконне зберігання та збут підакцизних товарів) співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області  припинено діяльність підпільного цеху з виготовлення «псевдогорілчаних» виробів.

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Так в ході розслідування кримінального провадження встановлено місцевого жителя, який у гаражному боксі, розташованому в одному із автомобільних кооперативів Черкас, організував підпільне виробництво підакцизних товарів. Процес виробництва був доволі простим: спирт невідомого походження змішувався з водою та концентратами харчових добавок через спеціальне обладнання, а отримана спиртовмісна суміш сумнівної якості розливалась у заздалегідь підготовлені пластикові ємності.

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Реалізація фальсифікату здійснювалась як у місці його незаконного виготовлення так і за допомогою розміщення безкоштовних оголошень на відповідних ресурсах мережі Інтернет, а також у закритих спільнотах мобільного месенджеру Viber.

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За результатами проведення працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області санкціонованого обшуку в авто-гаражному кооперативі вилучено партію фальсифікованих лікеро-горілчаних напоїв – горілки та коньяку, спирту та обладнання для підпільного виготовлення фальсифікату на суму понад 1 млн. гривень.

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Досудове розслідування триває, товарно-матеріальні цінності вилучені та передані на відповідальне зберігання.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Черкаській області.

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