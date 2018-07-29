Чоловіка, який спричинив смертельну аварію в Каневі, затримано

Поліція затримала чоловіка, який спричинив смертельну аварію в Каневі. Ним виявився житель одного із сіл Канівського району. В наслідок ДТП три людини травмовано, дві загинуло. Водія транспортного засобу затримано в порядку статті 208 КПК України.

Про це повідомляють у поліції Черкаської області.

Аварія трапилася 27 липня ввечері в місті Канів. Водій автомобіля «BYD» не врахував дорожню обстановку та не впоравшись з керуванням скоїв наїзд на дерево. В результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє пасажирів автомобіля, чоловік та жінка, отримали тілесні ушкодження несумісні з життям. Ще троє чоловіків з різними тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні, один в реанімаційне відділення.

На сьогоднішній день водія легковика затримано згідно статті 208 КПК України. За даним фактом Канівським відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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