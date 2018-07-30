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Черкаські поліклініки, у яких із пацієнтів вимагатимуть гроші, не фінансуватимуть

30 липня 2018, 10:27 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини

Національна служба здоров’я України припинятиме фінансування медичних закладів первинної ланки, де зафіксують випадки вимагання коштів, наприклад, у формі благодійних внесків.

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На цьому під час ранкової наради в мерії наголосив директор департаменту здоров’я та медичних послуг в міськраді Олег Стадник, повідомляє «zmi.ck.ua».

"Національна служба здоров’я, якщо матиме факти (з доказами) вимагання коштів у поліклініках, передаватиме такі дані в правоохоронні органи й матиме право вимагати повернення авансу. Тож, якщо такі випадки будуть, Національна служба здоров’я вдаватиметься до жорстких дій. Я попрошу всіх керівників медичних закладів провести окремі семінарі щодо цього питання, де б пояснили працівникам, що чекає на заклад у випадку недобросовісних дій", - сказав Стадник.

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