Сміляни знову вийшли з акцією протесту, обурені жахливим станом автомобільних доріг

Сьогодні о 8 ранку у центрі Сміли розпочалася анонсована раніше акція протесту з метою змусити міську владу зрештою зайнятися капітальним ремонтом автомобільних доріг, які уславили місто негативом і прокльонами з боку усіх, кому «щастить» їздити або принаймні проїжджати Смілою.







Учасники акції почали перекривати одну з центральних вулиць, яка є найбільш навантаженою транспортом і сполучає Смілу з Кам’янкою.

Наразі учасників акції помітно додалося: в ній беруть участь переважно місцеві жителі – власники автівок, які страждають щодня, долаючи нелічені ями й вибоїни. Невипадково головним гаслом цієї акції став справжній крик душі: «Нас задовбали ями!». А одним із символів акції стала автопокришка, розірвана у цих страшнючих ямах.

Одна з організаторів акції Євгенія Гладир сподівається, що цей протест таки вплине на місцеву владу, до терпіти цей безлад вже не в силу. Натомість представники влади не квапляться вступити з протестантами в діалог. Помічено керівників міського управляння ЖКГ, які спілкувалися з працівниками поліції: ті пильнують за громадським порядком і намагаються вгамувати обурення деяких водіїв і пасажирів, які висловлюють своє незадоволення тим, що вони опинилися у заторі.

Утім організатори акції теж зважають на ситуацію, пропускаючи «швидку», армійські вантажівки. Час від часу вони звільняють проїжджу частину для всього транспорту, що скупчився.

Слід зауважити, що ця акція проходить вже не вперше і без політичної складової, хоча Євгенія Гладир зізнається, що напередодні до неї надходили пропозиції від певних політичних сил і окремих діячів попіариться на цій темі.

Учасники акції підготували звернення до міської влади та Генерального прокурора України з вимогами вжити негайних мір щодо ремонту доріг та притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у тому, що практично всі дороги Сміли вкрилися суцільними ямами.

Олександр Слєпцовський

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