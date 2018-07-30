Усе менше черкащан хочуть служити за контрактом

Черкаська область демонструє все нижчі показники залучення до військової служби на контрактній основі.











Про це на сьогоднішній координаційній нараді в ОДА повідомив обласний військовий комісар Євген Курбет.

„На нашу область доведено показники призову на військову службу за контрактом 300 осіб щокварталу, 100 осіб щомісяця. Якщо в минулі роки ми справлялися 100%, то в першому кварталі цього року виконали на 90%, другий – трохи більше 60%, прогнозовані показники на третій квартал – 70%. Що є незадовільним”, - зазначив Євген Курбет.

За словами обласного військкома, у Чорнобаївському і Канівському районах відібрали лише по одному кандидату на військову службу на контрактом. А от Смілянський і Кам’янський стабільно на 100% виконують завдання.

„Решті районів області необхідно наростити темпи відбору кандидатів на службу за контрактом, - зауважив Євген Курбет. - Залучення до військової служби на контрактній основі фахівців, які мають бойовий досвід, дозволяє підвищити рівень укомплектованості Збройних Сил, значно знизити соціальну напругу в суспільстві, пов’язану з системою укомплектуванням ЗСУ за призовом”.

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