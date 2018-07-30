Перший відкритий турнір з армрестлінгу «ARM FEST» пройшов на рівні міжнародних змагань, – говорять учасники

Майстри спорту і початківці, чемпіони України, Європи, Світу і просто любителі позмагатися на руках зустрілися в неділю, 29 липня, у Чорнобаї, що на Черкащині, на першому відкритому турнірі з армрестлінгу „ARM FEST“.

Ініціатором змагань виступив Чорнобаївський спортивний клуб «Вікінг», який цими днями святкує свою першу річницю створення. А підтримав ідею проведення і став головним спонсором фінансовий директор сільськогосподарської корпорації «Дніпро» Григорій Душейко, який по-справжньому переймається розвитком спорту.

Взяти участь у турнірі могли всі охочі. Відтак серед 45 учасників різних вагових категорій були представники з Чорнобаю, Чорнобаївського, Золотоніського, Драбівського районів, Київської області та міста Києва.

Урочистості розпочалися з вшанування СК «ВІКІНГ».

Його члени - молоді юнаки та дівчата, які своїми численними і яскравими перемогами неодноразово здобували найвищі нагороди у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, спортивними здобутками прославляли рідне селище Чорнобай.

Зараз команда має в основі десять рекордсменів України, двох рекордсменів Європи та рекордсмена світу. Вісім майстрів спорту міжнародного класу, тринадцять майстрів спорту та п’ять кандидатів в майстри спорту. Його учасники встановили 19 рекордів України.

Під оплески глядачів на поле стадіону один за одним виходили винуватці урочистостей: капітан команди Валентин Гонтар, Поліна Якимець, Андрій Данник, Вадим Гришко, Віталій Шевченко, Віталій Раковський, Віталій Белінський, Олеся Киян, Віталій Чорногор, Олексій Жадько, Дмитро Драй, Вюгар Гаджієв, Ярослав Слуцький. Молода надія чорнобаївського пауерліфтингу, шкільна юнь Віта Зоря, Денис Микульський, Марія Карпич, Руслана Катанова.

На урочисту подію, яка об’єднала людей, зайнятих спортом, прибули голова районної державної адміністрації Сергій Джоболда, селищний голова Чорнобаю Алла Мірошниченко, олімпійський чемпіон Андрій Хіміч та меценат проведення турніру Григорій Душейко, який на прикладі свого батька Петра Григоровича, відомого господарника, не вперше займається благодійністю і доброчинністю.

Знані аграрії Душейки, як засновники потужної сільськогосподарської корпорації «Дніпро», не лише успішно працюють на розвиток господарств, а й допомагають землякам, вкладають кошти у соціальну сферу сіл.

За сприяння засновників, тільки за цей рік в семи населених пунктах встановлено сучасні дитячі ігрові і спортивно-розважальні майданчики, волейбольні площадки, підтримуються футбольні та волейбольні команди, проводяться турніри пам’яті на честь відомих земляків. А це більше десяти турнірів на рік: Кубок «Придніпро’я», на призи Героїв Радянського Союзу І.М.Шмига, Г.І.Давиденка, воїнів афганців, ветеранів спорту, турніри з міні-футболу пам’яті футболіста І.І.Дошкаря, селищного голови Г.Г.Злидара, «Футбол скликає друзів», турнір з кульової стрільби пам’яті майора міліції О.Г.Слинька та тенісний турнір пам’яті Заслуженого лікаря України Г.Ю.Мазура.

Широко пропагуються і підтримуються районні чемпіонати з різних видів спорту і традиційне проведення Всеукраїнського свята богатирської сили на призи пам’яті І.М.Піддубного в Красенівці.

Надається фінансова допомога провідним спортсменам Черкащини з греко-римської боротьби у підготовці на чемпіонати світу і Європи. В декількох Будинках культури зроблено ремонти, придбано більярдні столи, комплекти підсилюючої апаратури та технічні засоби, сценічні костюми, музичні інструменти та зроблено багато інших добрих справ для мешканців села та молоді.

І те, що Григорій Душейко виступив головним і єдиним спонсором турніру з армрестлінгу, ще раз доводить, що вся їхня родина дійсно підтримує молодь та всіх охочих займатися спортом, і все робить задля того, аби пропагувати здоровий спосіб життя.

Вітаючи команду «Вікінг» з річницею заснування, Григорій Петрович вручив сертифікат на 15 тисяч гривень та висловив сподівання, що започаткований турнір з армрестлінгу стане щорічним і традиційним. Побажав усім учасникам здоров’я, наснаги, нових яскравих перемог та привітав квітами й дарунком молоде подружжя Поліну та Дмитра Драй, спортсменів СК «Вікінг», які напередодні 28 липня поєднали долі, створивши нову українську сім’ю. Маленька донечка Аня, яка нещодавно з’явилася на світ у спортивній сім’ї тренера молодіжної команди СК Андрія Данника та його дружини Катерини, з рук Григорія Душейка отримала іграшку та золоті сережки.

Привітав усіх присутніх зі святом спорту і голова Чорнобаївської РДА, а селищний голова Алла Мірошниченко в день народження спортивного клубу вручила капітану сертифікат на суму десять тисяч на придбання спортивного інвентарю.

Сама програма змагань хоча й тривали більше чотирьох годин, виявилася доволі насиченою не лише цікавими і напруженими двобоями, а й іншими різними силовими вправами, до яких залучили й охочих глядачів.

У цьому, здавалося б, чоловічому виді спорту було чимало молодих дівчат, які, не рахуючись з часом, приїхали позмагатися.

Цікаво було спостерігати за боротьбою серед красунь-дівчат.

Абсолютною переможницею на праву руку стала тридцятирічна Любов Польовенко, чемпіонка Києва і області, учасниця міжнародних змагань.

Сама Любов зізналась, що налаштовувалась лише на перемогу, адже як може бути інакше, коли з нею приїхала найкраща підтримка - чоловік і діти:

«Я киянка, хоча займаюся армспортом не так багато, але їхала до Чорнобаю однозначно перемагати. Взагалі змагання дуже сподобалися. Все гарно було організовано, продумано, адже нещодавно їздила на міжнародні змагання в Чернівці, то є з чим порівняти. Тут було відчуття домашньої атмосфери, ніби всі знали один одного, не дивлячись на те, що бачилися вперше, підтримували, вболівали, хвилювалися. Вражена не тільки нагородами, а й самим душевним прийомом організаторів. Запрошуйте, обов’язково приїду».

Не завжди з першої спроби вдавалось виявити переможця. Вболівальники на трибунах активно реагували на поєдинки і підтримували своїх фаворитів вигуками та оплесками.

Завдяки злагодженій роботі організаторів, суддів та коментатора Валентина Гонтара, це свято спорту і здоров’я було не лише завзятим, а надзвичайно цікавим та захоплюючим, про що свідчать численні відгуки очевидців.

Увінчалося свято традиційною церемонією нагородження. Спортсмени з нетерпінням чекали тієї кульмінаційної хвилини, коли почують свої імена та отримають заслужені нагороди.

За підсумками змагань турнірна таблиця першого відкритого турніру з армрестлінгу„ARM FEST“ виглядає так:

60 вагова категорія (дівчата)

1. Грищенко Інна, Черкаська обл., Золотоніський р-н., с.Хрущівка

2. Боярська Вікторія, Чорнобаївський р-н., с.Красенівка

3. Зоря Віта, Золотоніський р-н., с.Хрущівка (СК ВІКІНГ)

60+ вагова категорія (дівчата)

1. Польовенко Любов, м. Київ (СК БАРС)

2. Торопцева Владислава, смт.Чорнобай (КМС дзюдо і Самбо, призер Чемпіонату Європи з самбо)

3. Драй Поліна, смт.Чорнобай (КМС з армрестлінгу, СК ВІКІНГ)

75 вагова категорія (чоловіки)

1. Раковський Віталій, с.Богодухівка (СК ВІКІНГ, МСМК з підйому штанги на біцепс, МС зі станової тяги)

2. Демчинський Олександр, Золотоніський р-н, с.Кривоносівка

3. Киян Анатолій, с. Богодухівка (Чемпіон України з футболу)

85 вагова категорія (чоловіки)

1. Драй Дмитро, смт.Чорнобай (СК ВІКІНГ, МС з пауерліфтингу)

2. Депутат Олександр, с.Степове (КМС з боксу)

3. Демчинський Олександр, Золотоніський р-н, с.Кривоносівка

95 вагова категорія (чоловіки)

1. Кива Сергій, Драбівський р-н, с.Безбородьки (Чемпіон Черкаської обл. з армрестлінгу)

2. Кива Роман, Драбівський р-н, с.Безбородьки (Чемпіон Переяслав-Хмельницького з армрестлінгу)

3. Данник Андрій, смт.Чорнобай (СК ВІКІНГ, Чемпіон Черкаської обл. з армрестлінгу)

95+ вагова категорія (чоловіки)

1. Мурадян Геворг, м.Київ (Чемпіон Києва і Київської обл. з армрестлінгу, учасник Чемпіонату Європи з армрестлінгу, СК БАРС)

2. Науменко Роман, с.Красенівка (2-разовий переможець свята богатирської сили І.М.Піддубного)

3. Качур Валентин (10-разовий переможець свята богатирської сили І.М.Піддубного)

Абсолютна першість (дівчата)

1. Польовенко Любов, м. Київ (Чемпіонка Києва і області, учасниця міжнародних змагань, СК БАРС)

2. Грищенко Інна, Черкаська обл., Золотоніський р-н., с.Хрущівка

3. Торопцева Владислава, смт.Чорнобай (КМС дзюдо і самбо, призер Чемпіонату Європи з самбо)

Абсолютна першість (чоловіки)

1. Мурадян Геворг м.Київ (Чемпіон Києва і Київської обл. з армрестлінгу, учасник Чемпіонату Європи з армрестлінгу, СК БАРС)

2. Кива Сергій, Драбівський р-н, с.Безбородьки (Чемпіон Черкаської обл. з армрестлінгу)

3. Науменко Роман, с.Красенівка (2-разовий переможець змагань «Найсильніша людина свята богатирської сили на призи пам’яті І.М.Піддубного»)

По закінченню капітан команди «Вікінг» Валентин Гонтар від імені всіх спортсменів подякував за прекрасну організацію турніру та фінансову підтримку від спонсорів, вручив подяки та озвучив побажання учасників клубу обрати Григорія Петровича Душейка Президентом СК «Вікінг». На що Григорій Петрович відповів: «Мені надзвичайно приємно отримати таку пропозицію. Зі свого боку я гарантую, що постійно буду вам підставляти плече допомоги, і бажаю вам нових успіхів».

Під час святкового турніру глядачі могли не лише спостерігати за цікавою боротьбою на руках, а й насолодитися виступами самодіяльних артистів Івана Коробки та Владислава Канівця.

Всі переможці отримали заслужені нагороди, Кубки поїхали до Києва, але найголовніша винагорода для кожного – це здоров’я, яке дає спорт.

Перший відкритий турнір з армрестлінгу „ARM FEST“ пройшов організовано, а головне, з піднесеним настроєм. Адже це і була головна мета - об’єднати людей, що займаються спортом, та отримати позитивні емоції.

Валентина Згура, Ніна Семенова





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