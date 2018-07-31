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Бюджет Черкас перевиконали на 39 млн грн – на що планують витратити гроші

31 липня 2018, 14:28 Новини Черкас та Черкаської області / Черкаські новини

Упродовж І півріччя 2018 року дохідна частина бюджету Черкас перевиконана на 5%. Або, в грошовому еквіваленті, на 39 млн. грн.

index Про це сьогодні на засіданні виконавчого комітету повідомила директор департаменту фінансової політики міської ради Наталія Джуган.

За словами міського голови Анатолія Бондаренка, такі показники говорять про те, що бюджет було складено правильно.

„Це дало можливість не лише його перевиконати, але й реалізовувати капітальні об’єкти з ремонту доріг, освітніх та спортивних закладів, фінансово підтримувати наші комунальні підприємства „Черкасиелектротранс”, „Черкасиводоканал” й інші”, - сказав Анатолій Бондаренко.

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