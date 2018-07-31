Бюджет Черкас перевиконали на 39 млн грн – на що планують витратити гроші

Упродовж І півріччя 2018 року дохідна частина бюджету Черкас перевиконана на 5%. Або, в грошовому еквіваленті, на 39 млн. грн.
За словами міського голови Анатолія Бондаренка, такі показники говорять про те, що бюджет було складено правильно.
„Це дало можливість не лише його перевиконати, але й реалізовувати капітальні об’єкти з ремонту доріг, освітніх та спортивних закладів, фінансово підтримувати наші комунальні підприємства „Черкасиелектротранс”, „Черкасиводоканал” й інші”, - сказав Анатолій Бондаренко.