У Черкасах на трьох пляжах заборонили купатися через кишкову паличку

На трьох пляжах у Черкасах тимчасово заборонили купатися. Йдеться про комунальні пляжі – Соснівський, Смілянський та Митницький.

Як повідомили у КП „Дирекція парків”, результати досліджень річкової води у Дніпрі виявили перевищення рівня індексу лактозопозитивної кишкової палички. Тому на Соснівському, Смілянському та Митницькому пляжах тимчасово встановлено таблички, які інформують про заборону купання.

Зауважимо, що проби води брали у дощовий період. КП „Дирекція парків” звернулося до лабораторного центру.

Незабаром будуть повторно відібрані проби води.

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