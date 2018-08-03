У Чорнобаї автобуси в дорогу проводжає… консьєрж

Автобусну станцію в Чорнобаї на околиці селища міського типу закрили більше десятка років тому. Просторе приміщення давно викупили й пристосували для якогось бізнесу.



Після закриття автостанції люди обурювалися і скаржилися до різних інстанцій, поки селищна рада не виділила під автостанцію кімнату в приміщенні колишнього готелю та підготувала заїзд і виїзд для автобусів на прилеглій території, пише «Черкаський край».

До нової автостанції в колишньому готелі пасажири вже звикли. Але черга «оптимізацій» дійшла й до неї — ПрАТ "Черкаси ОПАС" цього літа закрив відділення автостанції у Чорнобаї. Новина викликала у жителів селища і району нову бурю негативних емоцій.

Селищний голова Алла Мірошніченко разом із місцевими депутатами долучилися до вирішення питання й знайшли альтернативне рішення. Проголосували за виділення коштів на утримання консьєржів, до обов’язків яких входитимуть і такі послуги: консультувати пасажирів про відправлення автобусів, допомагати здійснювати посадку та підтримувати порядок на території. Тобто, автобуси відправлятимуться з того ж місця, що й раніше. Тепер щоденно із 7-ої години ранку до 7-ої вечора на території колишнього готелю працюють відповідальні працівники-консьєржі, які надають інформацію про рух автобусів, допомагають при посадці, слідкують за чистотою у фойє та на прилеглій території.

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