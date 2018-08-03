В ОДА розглянули низку нових клопотань про оренду водних об’єктів

10 нових погоджених комісією ОДА водних об’єктів та відповідно поповнений перелік тих, що виставлятимуться на земельні торги.



В обласній адміністрації відбулось чергове засідання комісії з питань погодження надання в оренду водних об’єктів, розташованих у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також тих, які не входять до складу певного району. Засідання провели під керівництвом першого заступника голови ОДА Віталія Коваля.

Під час зібрання розглянули в цілому 14 клопотань щодо оренди водних об’єктів, зокрема в межах Жашківського, Христинівського, Чорнобаївського, Шполянського та інших районів.

– Декілька клопотань заявників повернули на доопрацювання та узгодження документації відповідно до законодавчих норм, – говорить перший заступник. – Нагадаю, пріоритетним у цьому питанні залишається дотримання орендарями плати за користування водними об’єктами й відповідно наповнення місцевих бюджетів. Загалом в області нині маємо 162 об’єкти, які готують до проведення аукціонів. Сьогодні, до речі, один із них – щодо оренди ставків на Жашківщині – успішно відбувся в приміщенні управління агропромислового розвитку ОДА. Невдовзі заплановано провести ще кілька земельних торгів, зокрема й цього місяця.

Про це повідомляє прес-служба ОДА.

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