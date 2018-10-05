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Директор Черкаського драмтеатру анонсував завершення ремонтних робіт до кінця року (ВІДЕО)

05 жовтня 2018, 08:06 Новини Черкас та області / Черкаські новини
У студії «Антени» художній керівник та директор Черкаського драмтеатру розповів про репертуар, колектив та експерименти на сцені. Також він анонсував завершення ремонтних робіт у будівлі театру до кінця року й акцентував на проблемних питаннях колективу.

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Нині в театрі тривають будівельні роботи, тим часом актори працюють у БК ім. І. Кулика. У новому сезоні глядачеві представили прем’єру «Сурогатна мама».

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Коментарі  

 
+1 #2 язон 05.10.2018 08:55
До конца КАКОГО года?
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+4 #1 Подивимось 05.10.2018 08:19
Хто вже тільки не тріпався на тему "завершення" ремонту драмтеатру :-*
Хоча навіть до цього Ластівки - хоч трохи більше довіри, аніж до балаболів Овчаренка і Шабатіна!
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