Директор Черкаського драмтеатру анонсував завершення ремонтних робіт до кінця року (ВІДЕО)

У студії «Антени» художній керівник та директор Черкаського драмтеатру розповів про репертуар, колектив та експерименти на сцені. Також він анонсував завершення ремонтних робіт у будівлі театру до кінця року й акцентував на проблемних питаннях колективу.
Нині в театрі тривають будівельні роботи, тим часом актори працюють у БК ім. І. Кулика. У новому сезоні глядачеві представили прем’єру «Сурогатна мама».
Хоча навіть до цього Ластівки - хоч трохи більше довіри, аніж до балаболів Овчаренка і Шабатіна!