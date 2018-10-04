реклама
Кредит готівкою
реклама

Низка черкаських ОСББ не мають актів готовності до опалювального сезону

04 жовтня 2018, 14:04 Новини Черкас та області / Черкаські новини

У Черкасах понад сотні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) досі не підписали акти готовності до початку опалювального сезону. Без цього документу їхні будівлі не зможуть підключити до тепла.

13

 

Про це під час наради повідомив директор комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась.

– Ми йдемо в зиму й маємо бути максимально готовими до цього, – прокоментував він. – 58 будинків, опалення яким підключає наше підприємство, не надали актів готовності, 43 із них – ОСББ. Ще 10 тих, які утримує Придніпровська СУБ і 5 – Соснівська. Це помешкання за адресами: вул В’ячеслава Чорновола, 52, Криваліївська, 69, 71, Надпільна, 334, Нарбутівська, 95/1, 101, Новопречистенська, 31/1, Шевченка, 396/29, 30-річчя Перемоги 34,38, 40, 42, 44. Усім, хто до нас звертався, ми з гарантійними листами, із зауваженнями, але підписували.

За його словами, будинки, які досі не підписали акти готовності будівлі до опалювального сезону, можуть лишиться без тепла або не вчасно отримати його. Він закликає вжити всіх необхідних заходів, аби цього не відбулося.

Як зауважила заступник міського голови Людмила Бордунос, відповідальність за можливу відсутність тепла в таких ОСББ лежить, передовсім, на головах правлінь.

Нижче публікуємо перелік ОСББ, які досі не надали теплопостачальним підприємствам акти готовності (станом на 1 жовтня 2018).

1_1208

2_1099

3_885

4_685

5_558

реклама

Інші матеріали по темі:

Коментарі  

 
+1 #4 Графік підносу 04.10.2018 22:35
ЛБУРДОНОС надрукуйте графік подношеній до Вас чи до щуки в сметані.не включите тепло будемо бити не голову осб, а голову міста або ЛБ, керівницю схеми, або щуку в сметані
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #3 Якість послуг 04.10.2018 16:41
А ТКЕ дає дозвіл на гарячу воду лічильник Архімед, який обліковує тільки теплу воду.
«Архимед» - счетчик горячей воды многотарифный электронный, предназначен для измерения потребляемой горячей воды в зависимости от её температуры. Счетчик воды «Архимед» сертифицирован на территории Украины и внесены в Государственный реестр приборов измерительной техники по номеру У3147-11. На водосчетчик «Архимед» предоставляется гарантия 3 года!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #2 Прозоро 04.10.2018 16:38
Цитую СОЛДАТ:
А "Теплокомуненерг о" готове до опалювального сезону? Магістральні труби всі перевірені?Щось Паша дуже активний з цими актами.Підозріло все це.Чи після того як по дині надавали вирішив трішки пошантажувати населення міста?Щось раніше з цими актами такоі катавасіі не було.Хотя...раніше і Пашу по фізіономіі не били.... :lol:

А в чому заключається не ГОТОВНІСТЬ? ДЕ можно прочитати та вплинути мешканцям на керівництво ОСББ чи ЖБК? За труби до будинку відповідає ТКЕ. А що в будинках НЕ ТАК. надай громаді інформацію. Демократичний ТИ НАШ?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+9 #1 СОЛДАТ 04.10.2018 14:17
А "Теплокомуненерг о" готове до опалювального сезону? Магістральні труби всі перевірені?Щось Паша дуже активний з цими актами.Підозріло все це.Чи після того як по дині надавали вирішив трішки пошантажувати населення міста?Щось раніше з цими актами такоі катавасіі не було.Хотя...раніше і Пашу по фізіономіі не били.... :lol:
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

В Умані популярності набирають нічні екскурсії (ВІДЕО)
Золотонісці вперше почули Гімн України ромською мовою
У Черкасах відзначили День міста (ФОТО)
Театр