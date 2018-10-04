Низка черкаських ОСББ не мають актів готовності до опалювального сезону

У Черкасах понад сотні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) досі не підписали акти готовності до початку опалювального сезону. Без цього документу їхні будівлі не зможуть підключити до тепла.



Про це під час наради повідомив директор комунального підприємства «Черкаситеплокомуненерго» Павло Карась.

– Ми йдемо в зиму й маємо бути максимально готовими до цього, – прокоментував він. – 58 будинків, опалення яким підключає наше підприємство, не надали актів готовності, 43 із них – ОСББ. Ще 10 тих, які утримує Придніпровська СУБ і 5 – Соснівська. Це помешкання за адресами: вул В’ячеслава Чорновола, 52, Криваліївська, 69, 71, Надпільна, 334, Нарбутівська, 95/1, 101, Новопречистенська, 31/1, Шевченка, 396/29, 30-річчя Перемоги 34,38, 40, 42, 44. Усім, хто до нас звертався, ми з гарантійними листами, із зауваженнями, але підписували.

За його словами, будинки, які досі не підписали акти готовності будівлі до опалювального сезону, можуть лишиться без тепла або не вчасно отримати його. Він закликає вжити всіх необхідних заходів, аби цього не відбулося.

Як зауважила заступник міського голови Людмила Бордунос, відповідальність за можливу відсутність тепла в таких ОСББ лежить, передовсім, на головах правлінь.

Нижче публікуємо перелік ОСББ, які досі не надали теплопостачальним підприємствам акти готовності (станом на 1 жовтня 2018).

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