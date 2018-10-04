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Ботнар проводить серію зустрічей з громадськими організаціями

04 жовтня 2018, 17:27 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар, який курирує департамент оргзабезпечення міськради, проводить серію ознайомчих зустрічей з представниками міських громадських формувань.

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Про це він повідомив під час учорашнього спілкування з членами ГО «Міська варта».

– Хочеться знати, на кого ми можемо спертися, хто може допомогти міській громаді, – зазначив Юрій Андрійович. – Особливо цікавлять громадські формування, які співпрацюють з правоохоронними органами. Вони у мирний час могли б надавати допомогу в забезпеченні порядку на масових заходах, фестивалях, а в разі надзвичайних подій – допомагати в забезпеченні правопорядку, зупинці мародерства, фізичному захисті населення. До таких ситуацій ми маємо бути завжди готові.

Крім того, під час зустрічей заступник міського голови намагається з’ясовувати, наскільки масовими є громадські формування і наскільки вони є лояльними до української держави.

Наразі зустрічі вже проведено з вісьмома організаціями.

Що стосується «Міської варти», її голова Іван Мороз пояснив, що до цієї організації входить 38 осіб – це головним чином колишні працівники правоохоронних органів (переважно міліції). Організація провела серію заходів із патріотичного виховання дітей та молоді, здійснює громадський контроль за роботою правоохоронних і самоврядчих органів, допомагає правоохоронцям підтримувати порядок на масових заходах.

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Коментарі  

 
0 #13 S and M 05.10.2018 19:01
Цитую СОЛДАТ:
Цитую S and M:
Такi важнi дядьки з голожопiвки уважно слухають цього мулдуваньского телепня.Шо вiн може розказати?Як орати,Чи сiяти.Чого не записують слова керманича?

Ти знову тут онук маркіза?Морда зачесалася? :lol:[/quot
Цитую СОЛДАТ:
[quote name="S and M"]Такi важнi дядьки з голожопiвки уважно слухають цього мулдуваньского телепня.Шо вiн може розказати?Як орати,Чи сiяти.Чого не записують слова керманича?

Ти знову тут онук маркіза?Морда зачесалася? :lol:

Чого причепився?Всіх вчишь і повчаєшь( не по гуглу), буду писати з м'яким знаком.Теж менi фахівець з правопису. "Буквар" чортів Що добре вчать в західняцькому нац коледжі імені Франка.Йді копай лiпше картоплю.
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-3 #12 СОЛДАТ 05.10.2018 14:02
Цитую S and M:
Такi важнi дядьки з голожопiвки уважно слухають цього мулдуваньского телепня.Шо вiн може розказати?Як орати,Чи сiяти.Чого не записують слова керманича?

Ти знову тут онук маркіза?Морда зачесалася? :lol:
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+9 #11 СОЛДАТ 05.10.2018 13:27
Було б цікаво почитати бойову біографію представників цієі ГО "Міська варта".Коли дивишся на фото - то перше враження що рекетири "наіхали" на молодого підприємця і пропонують "кришу".Впевнений - просять гроші бо пенсіі малі а жити звикли з комфортом. ;-)
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+9 #10 S and M 05.10.2018 13:14
Такi важнi дядьки з голожопiвки уважно слухають цього мулдуваньского телепня.Шо вiн може розказати?Як орати,Чи сiяти.Чого не записують слова керманича?
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+11 #9 Правда за руб? 05.10.2018 13:08
Цитую правдоруб:
чого видумовувать велосипет, уже все придумане до тебе: звернись до класиків - читаєш "Майн камп", а далі створюєш загони самооборони СС...

Не "камп", а кампФ, ватанчик. Але Юрка Ботнар не дотягує до СС - він швидше схожий на молдавського чекіста, якого взяли з дворової шпани і він обурєл від щастя вдягнути шкірянку і кокарду з зірочкою. Типовий Швондєр з булгаковського роману.
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+5 #8 СОЛДАТ 05.10.2018 12:13
Цитую правдоруб:
чого видумовувать велосипет, уже все придумане до тебе: звернись до класиків - читаєш "Майн камп", а далі створюєш загони самооборони СС, або Фолькштурм, підпалюєш міську раду, домовляєшся з Торпедосами, одна ніч довгих ночей і ти вже ціла міська гольова, а там і до Києва не далеко....

Щоб ти знав невігласе - СС - не самооборона а охоронна структура.Були в ній і бойові підрозділи(які воювали на фронті) - Ваффен СС називалися,Фоль ксштурм-підрозділи які створювалися німцями в кінці Другоі світовоі війни з цивільного населення і відправлялися на передову. :lol: І ще одне -все таки слово "велосипед" пишеться з буквою "Д" в кінці.Трохи правопис підтягни і ціни тобі не буде.Можеш сміливо йти і підпалювати міськраду. ;-)
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+12 #7 Надія. 05.10.2018 11:57
Ну про що з ним говорити? Яке питання може бути вирішене?
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+1 #6 правдоруб 05.10.2018 11:42
чого видумовувать велосипет, уже все придумане до тебе: звернись до класиків - читаєш "Майн камп", а далі створюєш загони самооборони СС, або Фолькштурм, підпалюєш міську раду, домовляєшся з Торпедосами, одна ніч довгих ночей і ти вже ціла міська гольова, а там і до Києва не далеко....
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+14 #5 Гроші 05.10.2018 09:47
Цитую Капец:
Посмотрите внимательно на рабочий стол ЗАМА мера!!! Можна сказать идеально чистый - знач малому просто не доверяют серьезных задач или малой быстро все списует на подчиненных.

А ви хочете, щоб комбайнер працював головою?
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+16 #4 Капец 05.10.2018 08:18
Посмотрите внимательно на рабочий стол ЗАМА мера!!! Можна сказать идеально чистый - знач малому просто не доверяют серьезных задач или малой быстро все списует на подчиненных.
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