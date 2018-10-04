Ботнар проводить серію зустрічей з громадськими організаціями

Про це він повідомив під час учорашнього спілкування з членами ГО «Міська варта».
– Хочеться знати, на кого ми можемо спертися, хто може допомогти міській громаді, – зазначив Юрій Андрійович. – Особливо цікавлять громадські формування, які співпрацюють з правоохоронними органами. Вони у мирний час могли б надавати допомогу в забезпеченні порядку на масових заходах, фестивалях, а в разі надзвичайних подій – допомагати в забезпеченні правопорядку, зупинці мародерства, фізичному захисті населення. До таких ситуацій ми маємо бути завжди готові.
Крім того, під час зустрічей заступник міського голови намагається з’ясовувати, наскільки масовими є громадські формування і наскільки вони є лояльними до української держави.
Наразі зустрічі вже проведено з вісьмома організаціями.
Що стосується «Міської варти», її голова Іван Мороз пояснив, що до цієї організації входить 38 осіб – це головним чином колишні працівники правоохоронних органів (переважно міліції). Організація провела серію заходів із патріотичного виховання дітей та молоді, здійснює громадський контроль за роботою правоохоронних і самоврядчих органів, допомагає правоохоронцям підтримувати порядок на масових заходах.
Чого причепився?Всіх вчишь і повчаєшь( не по гуглу), буду писати з м'яким знаком.Теж менi фахівець з правопису. "Буквар" чортів Що добре вчать в західняцькому нац коледжі імені Франка.Йді копай лiпше картоплю.
Ти знову тут онук маркіза?Морда зачесалася?
Не "камп", а кампФ, ватанчик. Але Юрка Ботнар не дотягує до СС - він швидше схожий на молдавського чекіста, якого взяли з дворової шпани і він обурєл від щастя вдягнути шкірянку і кокарду з зірочкою. Типовий Швондєр з булгаковського роману.
Щоб ти знав невігласе - СС - не самооборона а охоронна структура.Були в ній і бойові підрозділи(які воювали на фронті) - Ваффен СС називалися,Фоль ксштурм-підрозділи які створювалися німцями в кінці Другоі світовоі війни з цивільного населення і відправлялися на передову. І ще одне -все таки слово "велосипед" пишеться з буквою "Д" в кінці.Трохи правопис підтягни і ціни тобі не буде.Можеш сміливо йти і підпалювати міськраду.
А ви хочете, щоб комбайнер працював головою?