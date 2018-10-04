Ботнар проводить серію зустрічей з громадськими організаціями

Заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар, який курирує департамент оргзабезпечення міськради, проводить серію ознайомчих зустрічей з представниками міських громадських формувань.



Про це він повідомив під час учорашнього спілкування з членами ГО «Міська варта».

– Хочеться знати, на кого ми можемо спертися, хто може допомогти міській громаді, – зазначив Юрій Андрійович. – Особливо цікавлять громадські формування, які співпрацюють з правоохоронними органами. Вони у мирний час могли б надавати допомогу в забезпеченні порядку на масових заходах, фестивалях, а в разі надзвичайних подій – допомагати в забезпеченні правопорядку, зупинці мародерства, фізичному захисті населення. До таких ситуацій ми маємо бути завжди готові.

Крім того, під час зустрічей заступник міського голови намагається з’ясовувати, наскільки масовими є громадські формування і наскільки вони є лояльними до української держави.

Наразі зустрічі вже проведено з вісьмома організаціями.

Що стосується «Міської варти», її голова Іван Мороз пояснив, що до цієї організації входить 38 осіб – це головним чином колишні працівники правоохоронних органів (переважно міліції). Організація провела серію заходів із патріотичного виховання дітей та молоді, здійснює громадський контроль за роботою правоохоронних і самоврядчих органів, допомагає правоохоронцям підтримувати порядок на масових заходах.

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