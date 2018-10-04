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Бондаренко: Я не ховаюся від прокуратури! (ВІДЕО)

04 жовтня 2018, 17:40 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко сьогодні провів прес-конференцію та заявив, що ні від кого не ховається і готовий відповідати за скоєне, якщо таке є. Його реакція викликана діями прокуратури, представники якої обступили автомобіль його брата, на якому мер приїхав до мерії, і зачитували підозру.

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– Те, що сьогодні відбулося, підтверджує, що наша країна рухається не в напрямку демократії, а у напрямку виконання замовлень прокурорами області, міліціонерами і їх посіпаками, бандитами з угрупувань, які є в Черкасах. Я запросив прокурора області, щоб він мені при журналістах вручив підозру, але зв’язатися з ним не вдалося. Я не розумію, чому така ситуація. Учора я проводив нараду в «Черкаситеплокомуненерго», був на Водоканалі, інших об’єктах, а тут розповідають, що мене вже три дні шукають, ловлять, що я від когось тікаю. То ось же я і не тікаючи готовий відповідати за діяння, які скоїв, якщо такі є, – зазначив Анатолій Бондаренко.

Мер Черкас здивувався діям прокурорів, які зачитували «автомобілю його брата підозру».

– Старий мерседес 2010 року ще не отримував підозр… – зауважив Бондаренко. – Але не було б так смішно, якби не було так гірко. Якби в нас дійсно розслідувалися злочини, починаючи від вбивства депутата Бінусова і закінчуючи побиттям депутата Карася, підпало автівки Сухарькова… А не оголошення підозр колишнім регіонал за вбивство людей на дорозі? Ці речі змушують мене звернутися до громади міста, щоб вона дала оцінку діяльності горе-прокурору з Чернігова, який так мріяв з деякими ділками забудувати Соснівку. Ось власне, мабуть, найголовніше, через що хочуть оголосити підозру міському голові, а потім відсторонити від посади. Та я не боюся підозр.

Міський голова зазначив, що відпустка, яку він лиш взяв, мабуть, буде відкладена. А брав він її, мовляв, на прості речі: ремонт даху веранди будинку матері та лікування доньки.

– Три дні з донькою відвідую обласну лікарню. А щоб шукати мене… Чому б не вручити підозру тут при громаді міста? – дивується мер.

Його також здивував емоційний заполітизований допис прокурора в «Фейсбуці».

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– Прокурору, мабуть, треба піти в «Гранд-маркет» і відзвітувати… Я не знаю, як нам діяти далі, але ж в Черкасах, як ви бачте, події повторюються, як і 10-20 років тому. Я повторюся, що готовий відповідати. Але в суді. І по тим публікаціям щодо автомобілів не задекларованих. А що тут такого, що моя дружина їздить на автомобілі матері? Я ж не винен, що попередні керманичі розпродали автопарк і мені немає на чому їздити. Не на возі ж. Так, періодично мене підвозить радник, періодично їжджу на автівці брата, дружини, таксист мене підвозив. То і його задекларувати? – обурюється мер. – А прокурор області, як завжди, показав себе боягузом. Мене найбільше вразило, що прокурор веде себе як політик. Він дає оцінку вибору жителям Черкас. Та сам він не є жителем Черкас… Погано, що його немає. Та я б і на площі прийняв у нього підозру.

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Коментарі  

 
+1 #18 таксопарк Лисянки 05.10.2018 18:02
часто прикриватися в скандальних ситуаціях сімєю - це якось мілкувато.
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+9 #17 123 05.10.2018 12:42
толі волю, толі волю ,одна справа обкрадать нород ,інша справа відлучить від корита таких самих бариг, вони в ато і на заробітки не поїдуть, за корито вони будуть бороться до останьго мерса
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+1 #16 соундмен 05.10.2018 12:24
Треба дописувачам звернути увагу хто ж такий цей пан Радуцький? Так, це представник БПП якій із шкіри пнеться а хоче дати рейтинг шоколадному гаранту. Не дивує і писанина кума шолодника. При слові БЮТ у них колапсний страх. От і все. Я особисто ніяк ставлюсь до БЮТ але це вже пре з усих щілин. Такі дії і судові рішення ітак вже паралізували діяльність міста.
Враховуючи атаку на пару телевізійних кналів 112 та ньюсван це складається в мозаіку таталітарного тиску для вмощування на трон. І тотального страху відповідальност і на скаєне в державі. Тулуб із рашки дивиться і просто очі вилазять отак хлопці фігачать..
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+6 #15 Думающий 05.10.2018 10:32
Цитую Капец:
В Каневе головало БОЛЬШИНСТВО депутатов, а обиженными остались те которые каждую сессию демостративно ее ПОКИДАЮТ и не хотят работать.

а в Каневе особая атмосфЭра, по рюмашечке замахнули за здравие, и дела творить, под шафе еще и не такое напринимают :lol: :lol: :lol:
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-2 #14 Капец 05.10.2018 08:22
В Каневе головало БОЛЬШИНСТВО депутатов, а обиженными остались те которые каждую сессию демостративно ее ПОКИДАЮТ и не хотят работать.
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-2 #13 Верник 04.10.2018 23:23
Цитую Любов Майборода:
Погоджуюсь - допис прокурора "емоційно заполітизований ". Перемагати мера треба в чесній боротьбі на виборах, а не в підкилимних передавлюваннях .

ви праві, бачите скільки у вас шануввальників?(((
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+3 #12 У Європу, Тоха? 04.10.2018 21:25
"Так, періодично мене подзвонить радник"(С)
Дивися, Толік, бо звикнеш - і він тебе буде "подзвонювать" регулярно. :oops:
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+6 #11 007 04.10.2018 21:08
Падло брехливе.
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+6 #10 правдоруб 04.10.2018 21:07
любовь майборода кого вы защищаете , корупционера？ у мера бондаренко не только мерседес брата в пользовании, а и земля отжата у людей в сосновке, на брата в сосновке, кого вы защищаете？ корупционера？
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+9 #9 Тоха - не мер 04.10.2018 20:49
Люба, май бороду і не лижи лисину! ;-)
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