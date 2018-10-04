Бондаренко: Я не ховаюся від прокуратури! (ВІДЕО)

– Те, що сьогодні відбулося, підтверджує, що наша країна рухається не в напрямку демократії, а у напрямку виконання замовлень прокурорами області, міліціонерами і їх посіпаками, бандитами з угрупувань, які є в Черкасах. Я запросив прокурора області, щоб він мені при журналістах вручив підозру, але зв’язатися з ним не вдалося. Я не розумію, чому така ситуація. Учора я проводив нараду в «Черкаситеплокомуненерго», був на Водоканалі, інших об’єктах, а тут розповідають, що мене вже три дні шукають, ловлять, що я від когось тікаю. То ось же я і не тікаючи готовий відповідати за діяння, які скоїв, якщо такі є, – зазначив Анатолій Бондаренко.
Мер Черкас здивувався діям прокурорів, які зачитували «автомобілю його брата підозру».
– Старий мерседес 2010 року ще не отримував підозр… – зауважив Бондаренко. – Але не було б так смішно, якби не було так гірко. Якби в нас дійсно розслідувалися злочини, починаючи від вбивства депутата Бінусова і закінчуючи побиттям депутата Карася, підпало автівки Сухарькова… А не оголошення підозр колишнім регіонал за вбивство людей на дорозі? Ці речі змушують мене звернутися до громади міста, щоб вона дала оцінку діяльності горе-прокурору з Чернігова, який так мріяв з деякими ділками забудувати Соснівку. Ось власне, мабуть, найголовніше, через що хочуть оголосити підозру міському голові, а потім відсторонити від посади. Та я не боюся підозр.
Міський голова зазначив, що відпустка, яку він лиш взяв, мабуть, буде відкладена. А брав він її, мовляв, на прості речі: ремонт даху веранди будинку матері та лікування доньки.
– Три дні з донькою відвідую обласну лікарню. А щоб шукати мене… Чому б не вручити підозру тут при громаді міста? – дивується мер.
Його також здивував емоційний заполітизований допис прокурора в «Фейсбуці».
– Прокурору, мабуть, треба піти в «Гранд-маркет» і відзвітувати… Я не знаю, як нам діяти далі, але ж в Черкасах, як ви бачте, події повторюються, як і 10-20 років тому. Я повторюся, що готовий відповідати. Але в суді. І по тим публікаціям щодо автомобілів не задекларованих. А що тут такого, що моя дружина їздить на автомобілі матері? Я ж не винен, що попередні керманичі розпродали автопарк і мені немає на чому їздити. Не на возі ж. Так, періодично мене підвозить радник, періодично їжджу на автівці брата, дружини, таксист мене підвозив. То і його задекларувати? – обурюється мер. – А прокурор області, як завжди, показав себе боягузом. Мене найбільше вразило, що прокурор веде себе як політик. Він дає оцінку вибору жителям Черкас. Та сам він не є жителем Черкас… Погано, що його немає. Та я б і на площі прийняв у нього підозру.
Враховуючи атаку на пару телевізійних кналів 112 та ньюсван це складається в мозаіку таталітарного тиску для вмощування на трон. І тотального страху відповідальност і на скаєне в державі. Тулуб із рашки дивиться і просто очі вилазять отак хлопці фігачать..
а в Каневе особая атмосфЭра, по рюмашечке замахнули за здравие, и дела творить, под шафе еще и не такое напринимают
ви праві, бачите скільки у вас шануввальників?(((
Дивися, Толік, бо звикнеш - і він тебе буде "подзвонювать" регулярно.