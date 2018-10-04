Бондаренко: Я не ховаюся від прокуратури! (ВІДЕО)

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко сьогодні провів прес-конференцію та заявив, що ні від кого не ховається і готовий відповідати за скоєне, якщо таке є. Його реакція викликана діями прокуратури, представники якої обступили автомобіль його брата, на якому мер приїхав до мерії, і зачитували підозру.







– Те, що сьогодні відбулося, підтверджує, що наша країна рухається не в напрямку демократії, а у напрямку виконання замовлень прокурорами області, міліціонерами і їх посіпаками, бандитами з угрупувань, які є в Черкасах. Я запросив прокурора області, щоб він мені при журналістах вручив підозру, але зв’язатися з ним не вдалося. Я не розумію, чому така ситуація. Учора я проводив нараду в «Черкаситеплокомуненерго», був на Водоканалі, інших об’єктах, а тут розповідають, що мене вже три дні шукають, ловлять, що я від когось тікаю. То ось же я і не тікаючи готовий відповідати за діяння, які скоїв, якщо такі є, – зазначив Анатолій Бондаренко.

Мер Черкас здивувався діям прокурорів, які зачитували «автомобілю його брата підозру».

– Старий мерседес 2010 року ще не отримував підозр… – зауважив Бондаренко. – Але не було б так смішно, якби не було так гірко. Якби в нас дійсно розслідувалися злочини, починаючи від вбивства депутата Бінусова і закінчуючи побиттям депутата Карася, підпало автівки Сухарькова… А не оголошення підозр колишнім регіонал за вбивство людей на дорозі? Ці речі змушують мене звернутися до громади міста, щоб вона дала оцінку діяльності горе-прокурору з Чернігова, який так мріяв з деякими ділками забудувати Соснівку. Ось власне, мабуть, найголовніше, через що хочуть оголосити підозру міському голові, а потім відсторонити від посади. Та я не боюся підозр.

Міський голова зазначив, що відпустка, яку він лиш взяв, мабуть, буде відкладена. А брав він її, мовляв, на прості речі: ремонт даху веранди будинку матері та лікування доньки.

– Три дні з донькою відвідую обласну лікарню. А щоб шукати мене… Чому б не вручити підозру тут при громаді міста? – дивується мер.

Його також здивував емоційний заполітизований допис прокурора в «Фейсбуці».

– Прокурору, мабуть, треба піти в «Гранд-маркет» і відзвітувати… Я не знаю, як нам діяти далі, але ж в Черкасах, як ви бачте, події повторюються, як і 10-20 років тому. Я повторюся, що готовий відповідати. Але в суді. І по тим публікаціям щодо автомобілів не задекларованих. А що тут такого, що моя дружина їздить на автомобілі матері? Я ж не винен, що попередні керманичі розпродали автопарк і мені немає на чому їздити. Не на возі ж. Так, періодично мене підвозить радник, періодично їжджу на автівці брата, дружини, таксист мене підвозив. То і його задекларувати? – обурюється мер. – А прокурор області, як завжди, показав себе боягузом. Мене найбільше вразило, що прокурор веде себе як політик. Він дає оцінку вибору жителям Черкас. Та сам він не є жителем Черкас… Погано, що його немає. Та я б і на площі прийняв у нього підозру.

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