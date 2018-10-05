Молодіжне крило Аграрної партії хоче створити новий формат молодіжного руху

Молоді активісти в Аграрній партії – не тільки для того, щоб роздавати агітки і проводити видовищні флешмоби. Вони – підтримка старшим однопартійцям, активні учасники всіх проектів, у тому числі – розробки законодавчих ініціатив.

Про це заявила голова молодіжного крила Аграрної партії України, член політради АПУ Анна Мадей під час зустрічі з молодими активістами Черкаської обласної організації.

– Ми прийшли в Аграрну партію з великою вірою в Україну. Молодіжне крило, яке активно запрацювало трохи більше ніж півроку тому, довело, що варте того, щоб із ним рахувалися, – наголосила Анна.

У непростий час внутрішнього очищення і оновлення, який сьогодні переживає партія, молодь посіла конструктивну позицію, закликавши всі сторони до діалогу.

– Нас почули партійці в регіонах України, але, на жаль, не почув голова партії Віталій Скоцик... – зазначила Анна Мадей. – В результаті молодь, як і більшість однопартійців, висловила йому недовіру.

Але, незважаючи на ці процеси, молодіжне крило продовжує розбудову своєї команди. Робота ведеться за трьома ключовими напрямками: реалізація всеукраїнських і місцевих проектів, залучення молоді до активної участі в житті громад і розробка законодавчих ініціатив передусім з питань молодіжної політики.

Як зазначив заступник голови молодіжного крила Георгій Лаптій, основних усеукраїнських проектів – шість: «тренінгова платформа» (школа молодих політиків, випускники якої стажуються на посадах помічників депутатів, голів ОТГ, бізнес-клуби), «зелені янголи» (підтримка літніх людей, категорійних дітей, ветеранів АТО тощо), «зелені хаби» (літературні вечори, майстер-класи, флешмоби, екскурсії), «зелені янголи довкілля» (екологічні акції, шефство над зеленими зонами), спорт (організація спортивних турнірів та акцій), інновації (ноу-хау, робототехніка, віртуальний простір тощо).

– Ми не роздаватимемо гречку, як інші партії. Наші земляки повинні відчувати, що ми дивимося на них як на людей, а не як на виборчі голоси, – наголосила Анна Мадей.

Як зазначили молоді активісти АПУ з Черкащини, обласна організація, яку очолює Андрій Коваленко, має вже чималий досвід, особливо в тренінговій, спортивній діяльності, заохоченні молоді до активного громадського життя.

– Цим досвідом ми готові поділитися під час молодіжного фестивалю, який Аграрна партія готується провести незабаром, – зазначив Андрій.

Голова обласної організації АПУ Віктор Полозов, підсумовуючи результати зустрічі, наголосив, що молодіжне крило на Черкащині, напевне, – одне з найактивніших.

– Молодь – наше натхнення, – сказав Віктор Олександрович. – Зараз ми спільно долаємо непростий період у житті партії. Гартуючись, ми стаємо сильнішими. Упевнений, що ми гідно покажемо себе у наступних виборчих кампаніях. І переможемо!

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