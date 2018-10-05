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Роман Буданцев очолив «радикалів-ляшківців» Черкас

05 жовтня 2018, 14:15 Новини Черкас та області / Черкаські новини

Під час звітно-виборчої конференції Черкаської міської організації Радикальної партії Олега Ляшка новим очільником осередку став депутат обласної ради, заступник голови регіонального відділення Національного олімпійського комітету Роман Буданцев. Його кандидатуру одноголосно підтримало 105 делегатів конференції.

FB_IMG_1538731580605 Заступниками керівника міської організації було обрано Романа Леуса та Руслана Сотуленка. До бюро міської організації партії увійшли: Роман Буданцев, Роман Леус, Руслан Сотуленко, Станіслав Лукирич, Віктор Іванець, Дмитро Голубенко, Сергій Вдовенко.

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– Радикальна партія  –  це потужна політична сила. Двадцять два депутати в Парламенті, три тисячі депутатів у місцевих радах, 30 тисяч членів партії по всій Україні. Лідер нашої партії балотуватиметься на посаду Президента. Це дуже відповідально. Тож роботи у нас із вами чимало, - зауважив Роман Буданцев.  - Основні завдання, які я бачу перед собою: доформувати партійну команду в місті, яка б працювала дієво та ефективно, діяла радикально і змінювала місто на краще, сформувати команду, яка працюватиме під час президентської виборчої кампанії, посилити роботу громадських приймалень, адже на перше місце ставимо спілкування з людьми, зворотній зв’язок, вивчення проблем і відповідно подальше їх вирішення. Важливими є також подальше сприяння оздоровленню дітей, продовження організації та проведення патріотичних заходів, турбота про малозахищені верстви населення.

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Коментарі  

 
+2 #4 Vasko 05.10.2018 18:12
Театр абсурду на площадці ЧДТУ. Звідки беруться такі недолугі керівникі партійних осоредків? Людина неспроможна два слова зв'язати в одне речення. проте навчилась дерибанити міський бюджет. Вперед до перемоги Радикальної партії...((
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+15 #3 В. Белий 05.10.2018 16:18
бездельники, труп ваш ляшко уже
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+15 #2 Оце так! 05.10.2018 15:26
Кыш в Кировоград, корру....онер.
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+16 #1 1 05.10.2018 14:27
Шайка то шо нада
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