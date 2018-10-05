Роман Буданцев очолив «радикалів-ляшківців» Черкас

Під час звітно-виборчої конференції Черкаської міської організації Радикальної партії Олега Ляшка новим очільником осередку став депутат обласної ради, заступник голови регіонального відділення Національного олімпійського комітету Роман Буданцев. Його кандидатуру одноголосно підтримало 105 делегатів конференції.

Заступниками керівника міської організації було обрано Романа Леуса та Руслана Сотуленка. До бюро міської організації партії увійшли: Роман Буданцев, Роман Леус, Руслан Сотуленко, Станіслав Лукирич, Віктор Іванець, Дмитро Голубенко, Сергій Вдовенко.

– Радикальна партія – це потужна політична сила. Двадцять два депутати в Парламенті, три тисячі депутатів у місцевих радах, 30 тисяч членів партії по всій Україні. Лідер нашої партії балотуватиметься на посаду Президента. Це дуже відповідально. Тож роботи у нас із вами чимало, - зауважив Роман Буданцев. - Основні завдання, які я бачу перед собою: доформувати партійну команду в місті, яка б працювала дієво та ефективно, діяла радикально і змінювала місто на краще, сформувати команду, яка працюватиме під час президентської виборчої кампанії, посилити роботу громадських приймалень, адже на перше місце ставимо спілкування з людьми, зворотній зв’язок, вивчення проблем і відповідно подальше їх вирішення. Важливими є також подальше сприяння оздоровленню дітей, продовження організації та проведення патріотичних заходів, турбота про малозахищені верстви населення.

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