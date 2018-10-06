Черкащина просить більше інсуліну, ніж тут є інсулінозалежних, – Супрун

Про це під час учорашньої прес-конференції в Черкасах повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.
– Ми мусимо якось вирішити цю проблему. Ми вже спілкувалися з департаментом фінансів Черкаської облдержадміністрації. Маємо чітко знати, що відшкодовуємо інсулін для справжніх пацієнтів, а не для «мертвих душ», – наголосила пані Супрун. – Коли будуть електронні реєстри пацієнтів, електронні рецепти, електронні лікарняні, ми зможемо бачити набагато правдивіші цифри й чіткіше розуміти потреби людей у фінансуванні.
Есть нормативы отпуска инсулина на одного пациента. Есть электронный реестр, в котоорый внесены все нуждающиеся пациенты. Области дали деньги на всех пациентов. Кому лишние рецепты навыписывали, и куда тот инсулин дели?
На хрена ахинею мелешь? Она говорит как раз о том ,что требуют инсулина БОЛЬШЕ, чем есть пациентов, и пускают его налево, а пациентам не хватает. Тут черкасских мед.в**ов во главе со Стадником к ответу надо привлекать, а не министра объявлять крайним.
а чим вона може володіти, просто чекає коли закінчаться випробовування нових американських ліків в Україні, а потім злиняє....
Якщо не збираєтесь відшкодовувати - то будете мати тисячу мертвих душ, на жаль в цьому випадку вже без лапків. А як же ваше замусолене гасло "Гроші повинні іти за пацієнтом"? Ох не доженуть вони пацієнтів, поки будете вияснять справжні вони, чи не справжні. Боюсь, що ми прості люди давно вже відчуваємо себе не справжніми.