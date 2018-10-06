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Черкащина просить більше інсуліну, ніж тут є інсулінозалежних, – Супрун

06 жовтня 2018, 08:04 Новини Черкас та області / Черкаські новини
Черкаська область просить дофінансувати закупівлю інсулінів. Проте є розбіжність між заявленою областю потребою і потребою, яка випливає з електронного реєстру інсулінозалежних. Ця розбіжність – майже тисяча пацієнтів.

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Про це під час учорашньої прес-конференції в Черкасах повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

– Ми мусимо якось вирішити цю проблему. Ми вже спілкувалися з департаментом фінансів Черкаської облдержадміністрації. Маємо чітко знати, що відшкодовуємо інсулін для справжніх пацієнтів, а не для «мертвих душ», – наголосила пані Супрун. – Коли будуть електронні реєстри пацієнтів, електронні рецепти, електронні лікарняні, ми зможемо бачити набагато правдивіші цифри й чіткіше розуміти потреби людей у фінансуванні.

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Коментарі  

 
+2 #7 Пришийкобиліхвіст. 06.10.2018 21:29
Інсулінозалежні то одне.Кажен рік частина вмирає, частина добавляється. Хрін його знає як вгадати, скілько потрібно.Тілько статистика.Крім того при інтесивній терапії також потрібен інсулін.А скілько хворих інтенсивних будЕ ,ніхто не знає.Бажання пані Супрун зекономити не повинне стосуватися середньої потреби цього важливого препарату.
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0 #6 язон 06.10.2018 21:18
Цитую Павло:
Повна маячня, зараз в Черкаській області всім інсулінозалежни м виписують безкоштовно інсулін тільки по електронним рецептам. на кожного пацієнта відповідно заведена електронна картка. Супрун взагалі не володіє ситуацією. Де вона взяла цю тисячу пацієнтів? Може вичислила по вартості інсуліну? Так ціни на медикаменти в Україні, дякуючи безконтрольност і, ростуть не по дням, а по годинам, про якість я аже мовчу.

Есть нормативы отпуска инсулина на одного пациента. Есть электронный реестр, в котоорый внесены все нуждающиеся пациенты. Области дали деньги на всех пациентов. Кому лишние рецепты навыписывали, и куда тот инсулин дели?
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-1 #5 язон 06.10.2018 21:12
Цитую Григорій Несправжній:
Цитатую доктора С - Маємо чітко знати, що відшкодовуємо інсулін для справжніх пацієнтів, а не для «мертвих душ», – наголосила пані Супрун. –
Якщо не збираєтесь відшкодовувати - то будете мати тисячу мертвих душ, на жаль в цьому випадку вже без лапків. А як же ваше замусолене гасло "Гроші повинні іти за пацієнтом"? Ох не доженуть вони пацієнтів, поки будете вияснять справжні вони, чи не справжні. Боюсь, що ми прості люди давно вже відчуваємо себе не справжніми.

На хрена ахинею мелешь? Она говорит как раз о том ,что требуют инсулина БОЛЬШЕ, чем есть пациентов, и пускают его налево, а пациентам не хватает. Тут черкасских мед.в**ов во главе со Стадником к ответу надо привлекать, а не министра объявлять крайним.
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+1 #4 ченчик 06.10.2018 20:39
Цитую Павло:
Повна маячня, зараз в Черкаській області всім інсулінозалежни м виписують безкоштовно інсулін тільки по електронним рецептам. на кожного пацієнта відповідно заведена електронна картка. Супрун взагалі не володіє ситуацією. Де вона взяла цю тисячу пацієнтів? Може вичислила по вартості інсуліну? Так ціни на медикаменти в Україні, дякуючи безконтрольност і, ростуть не по дням, а по годинам, про якість я аже мовчу.

а чим вона може володіти, просто чекає коли закінчаться випробовування нових американських ліків в Україні, а потім злиняє....
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+2 #3 Григорій Несправжній 06.10.2018 14:53
Цитатую доктора С - Маємо чітко знати, що відшкодовуємо інсулін для справжніх пацієнтів, а не для «мертвих душ», – наголосила пані Супрун. –
Якщо не збираєтесь відшкодовувати - то будете мати тисячу мертвих душ, на жаль в цьому випадку вже без лапків. А як же ваше замусолене гасло "Гроші повинні іти за пацієнтом"? Ох не доженуть вони пацієнтів, поки будете вияснять справжні вони, чи не справжні. Боюсь, що ми прості люди давно вже відчуваємо себе не справжніми.
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+2 #2 Ден 06.10.2018 10:38
Доктор С***** отказывает в лекарствах больным - все как и запланировано... И что, Порошенко всерьез думает победить на выборах, имея такого министра здравоохранения ?
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+9 #1 Павло 06.10.2018 09:55
Повна маячня, зараз в Черкаській області всім інсулінозалежни м виписують безкоштовно інсулін тільки по електронним рецептам. на кожного пацієнта відповідно заведена електронна картка. Супрун взагалі не володіє ситуацією. Де вона взяла цю тисячу пацієнтів? Може вичислила по вартості інсуліну? Так ціни на медикаменти в Україні, дякуючи безконтрольност і, ростуть не по дням, а по годинам, про якість я аже мовчу.
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