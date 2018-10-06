Черкащина просить більше інсуліну, ніж тут є інсулінозалежних, – Супрун

Черкаська область просить дофінансувати закупівлю інсулінів. Проте є розбіжність між заявленою областю потребою і потребою, яка випливає з електронного реєстру інсулінозалежних. Ця розбіжність – майже тисяча пацієнтів.











Про це під час учорашньої прес-конференції в Черкасах повідомила в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

– Ми мусимо якось вирішити цю проблему. Ми вже спілкувалися з департаментом фінансів Черкаської облдержадміністрації. Маємо чітко знати, що відшкодовуємо інсулін для справжніх пацієнтів, а не для «мертвих душ», – наголосила пані Супрун. – Коли будуть електронні реєстри пацієнтів, електронні рецепти, електронні лікарняні, ми зможемо бачити набагато правдивіші цифри й чіткіше розуміти потреби людей у фінансуванні.

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