Горів черкаський зоопарк. Цінних птахів випустили, щоб не загинули

7 жовтня, о 9:18 у “Черкаському міському зоопарку”, на вулиці Смілянська, 132 сталася пожежа.







Для боротьби із вогнем, до місця події були спрямовані чергові караули Черкаського міськрайонного відділу, а також оперативно-координаційний центр Управління.

Загорання сталося у павільйоні дрібних птахів та мавп. Через щільне розташування споруд, вогонь загрожував також розташованому поруч вольєру утримання леопардів.

На час прибуття на місце пожежі першого пожежного розрахунку, вогнем був охоплений дах павільйону, в якому були розташовані вольєри для утримання дрібних птахів і мавп.

Загалом, на місці події працювали чотири пожежні та спеціальні автомобілі, а також 15 рятувальників. О 10:04 рятувальники ліквідували пожежу та запобігли її поширенню далі.

За словами доглядачів, кілька десятків цінних птахів вдалось врятувати, але частину птахів, що знаходилися у безпосередній близькості від вогню, аби вони не загинули, довелось випустити.

На місці пожежі працюють фахівці дослідно дослідно-випробовувальної лабораторії Управління.

Причина загорання встановлюється, інформують в прес-службі ДСНС

реклама