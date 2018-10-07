«Батьківщина» йде під прокуратуру. Через Бондаренка

Черкаська обласна організація політичної партії ВО «Батьківщина» планує у понеділок, 8 жовтня, о 12-й годині, проведення біля приміщення обласної прокуратури акції. Про це інформує прес-служба партії.







Акція планується «у підтримку міського голови Черкас Анатолія Бондаренка у боротьбі із прокурорською корупцією».

Нагадаємо, що в п’ятницю представники черкаської прокуратури намагалися вручити міському голові Анатолію Бондаренку клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання.

Представник прокуратури Леонід Черниш повідомив, що нині Анатолій Бондаренко має статус підозрюваного у кримінальному провадженні. Підписувати клопотання Бондаренко не схотів. Але йому повідомили, що чекають мера у понеділок о 12.00 в черкаській місцевій прокуратурі.

Раніше прокуратура повідомляла: досудовим розслідуванням установлено, що підозрюваний, будучи посадовою особою органу місцевого самоврядування, як міський голова міста Черкаси, який відповідно до законодавства України очолює Черкаську міську раду на її пленарних засіданнях і має чітко визначені законодавством повноваження, зокрема відкривати, вести та закривати сесію міської ради, забезпечувати гласне проведення сесій із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, умисно, всупереч інтересам місцевого самоврядування створив штучні перешкоди в роботі депутатів Черкаської міської ради.

З приводу справи по Бондаренку досить емоційно висловлювалися і сам мер, і прокурор. Мер натякав на несамостійність рішень прокурора області і вказував, звідки ноги ростуть, а прокурор порівнював мера з хлопчиськом, який тікає.

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